Gli hair tips di Guido Palau

Guido Palau sta ai capelli come Michelangelo sta alla scultura. C’è poco da aggiungere: Guido è l’hair stylist che tutte le star bramano di avere al loro fianco per consigli, taglio e colore, eventi e red carpet. E che i designer corteggiano per editoriali e look on the catwalk.

A New York, in occasione delle sfilate Primavera/estate 2017, tre sono stati i brand con cui Mr. Palau ha creato gli styling, con l’aiuto dei prodotti Redken: Victoria Beckham, Alexander Wang, Akris e Baja East.

Nella gallery tutte le tips di Guido Palau, con gli step per realizzare le acconciature da lui create e i prodotti da usare.