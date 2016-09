Tutorial Nail Art “Watermelon” : è Tropical Mania!

Voglia di ridere, voglia di mare, voglia di colore: quanto è dura lasciar andare l’estate e la sua euforia contagiosa? Per fortuna abbiamo ancora settembre per continuare a sfoggiare capi esotici e look da spiaggia! Colori caldi, stampe tropicali, atmosfere da mille e una notte: cosa c’è di meglio, per affrontare il faticoso “rientro”, dello foggiare quel pizzico di allegria estiva che tanto ci ha conquistate negli scorsi mesi? Ho un consiglio: partite dalle unghie. Basta la giusta nail art per accendere lo stile e impreziosire anche il più classico degli outfit. E’ per questo che oggi impariamo come realizzare una Nail Art frizzante e coloratissima ispirata al frutto estivo per eccellenza, l’anguria, servendoci di tanta fantasia e dei fantastici stickers per unghie di Pro Nails. Pronte a scoprire tutti gli step?

Occorrente per il tutorial Nail Art: base trasparente, Smalto Giallo, Smalto Rosso, Smalto Verde, Smalto Grigio, Nail Stickers Let’s Get Fruity ,Lucido Gloss It Up.

Vi serviranno anche dei pennelli per unghie, un Nails Dotter e una base Nail Brush.

Per cominciare, date alle vostre unghie la forma desiderata. Preparate la base della nail art stendendo la base trasparente. Una volta asciutto stendete lo smalto giallo Be a Pineapple su tutte le unghie.

Iniziamo la decorazione disegnando sul dito medio la nostra anguria. Servitevi della Base Nail Brush e dello smalto Pastel Kiwi per realizzare la buccia del melone. L’idea è quella di creare una sorta di french verde sull’estremità superiore dell’unghia. Prima che lo smalto sia completamente asciutto passate il nail dotter sulla parte appena colorata grattando via piccole strisce di smalto e creando così la striatura dell’anguria. Con lo smalto Whatta Watermelon andate a creare l’interno del frutto realizzando all’estremità inferiore dell’unghia un motivo a zig zag che faccia intravedere lo smalto giallo. Una volta terminata l’asciugatura di questo strato, intingete il nail dotter nello smalto grigio Jungle Power e andate a creare i classici semi.

Ora è finalmente il tempo di utilizzare gli Stickers ProNails. Questo procedimento varrà sia per l’indice che per l’anulare. Scegliete due adesivi a forma di anguria (meglio uno più grande e uno più piccolo) per entrambe le unghie, e applicatele con una pinzetta in modo da essere più precise. Una volta posizionati gli stickers con il dotter create piccoli pois rossi in modo da dare più colore alla decorazione.

Come ultimo step non vi resta che decorare pollice e mignolo. Con il rosso andate a coprire la metà superiore dell’unghia, lasciando visibile il giallo nella metà inferiore. Per dare l’effetto di uno smalto “colato” poggiate delicatamente sull’unghia il pennellino stesso dello smalto in modo che rimanga impressa la forma di una goccia. Fate attenzione a non lasciare troppo smalto in eccesso o la nail art potrebbe rovinarsi facilmente. Anche qui andranno disegnati i semi dell’anguria con il dotter, che andrà poi pulito e utilizzato per realizzare i due puntini rossi sulla parte gialla per dare maggior contrasto.

Quando avrete terminato anche quest’ultimo passaggio la vostra coloratissima nail art sarà pronta per essere fissata con una buona passata di smalto lucido che la sigilli definitivamente e la renda ancora più lucida e invitante.

Che ne dite del risultato? Io lo adoro!

Perché rinunciare all’estate così presto? Basta un bagno di colore per sentirsi subito al top!

Seguitemi su Instagram @danslavalise per scoprire tutti gli altri tutorial!