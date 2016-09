Make up semplice e fresco in 5 minuti

Alcune donne sono più pigre di altre, alcune semplicemente non hanno mai tempo. Anche loro però meritano di uscire al mattino con il viso fresco e curato. Ecco quindi un make up realizzabile in soli 5 minuti. Come? Innanzitutto bisogna conoscere per bene i prodotti veloci e facili da applicare, e quelli che ci stanno meglio. Io ho optato per dei colori neutri che possano andar bene alla maggior parte delle donne di tutte le età. Ed ecco quindi i miei suggerimenti per ottimizzare i tempi dedicati al trucco:

1) Usare un fondotinta molto fluido ad effetto nude. Questa tipologia di fondotinta si stende anche semplicemente con le dita, si fonde bene con la pelle ed è davvero difficile sbagliare. Evitate invece prodotti in stick o crema perchè vanno lavorati per bene, e quindi richiedono più pazienza e pennelli. Io per esempio ho scelto il Nude Skin Foundation di Mesauda n 402 e l’ho uniformato con la beauty blender (adoro questa spugnetta ma vi assicuro che con questo prodotto non è necessaria). Con una base leggera si salta anche lo step della cipria, in quando un prodotto adatto a pelli normali e miste tenderà ad essere quasi matt. I prodotti più pesanti e cremosi invece tendono a far lucidare la pelle, e quindi hanno bisogno di essere fissati con la cipria

2) Evitate il contouring ma concedetevi un velo di blush. Il contouring richiede tecnica, ed i tempi per realizzarlo sono molto lunghi. Per il mattino io lo abolisco sempre, ma non rinuncio al fard che regala un effetto sano e riposato anche se ho dormito pochissimo. Il mio preferito del momento è l’hologram blush n 76 di Diego Dalla Palma. E’ aranciato, delicato, perfetto sia per sottotoni rosa che gialli

3) Usate un ombretto nei toni del marrone, con qualche perlescenza. Con un solo prodotto otterrete un bell’effetto reso meno piatto dai riflessi. La parte più importante da non trascurare è il mascara: mai dimenticarlo! Io ho usato il Volume Effet Faux Cils di Yves Saint Laurent

4) Per le labbra scegliete toni nude/rosati dal finish cremoso. Il mio lipstick velocissimo da applicare è il Vivid Matte Liquid di Maybelline num 05. Ha un pennello di una grandezza perfetta per riuscire a truccare anche le labbra sottili e ad essere precise.

Ed ecco quindi che con solo 5 prodotti si può realizzare un make up fresco e curato. Spero che i miei consigli possano servire ad ottimizzare i vostri tempi dedicati al trucco!