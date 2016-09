Ciuffo laterale: ecco come realizzare questa acconciatura

Ciuffo laterale, l’acconciatura più sexy fin dai tempi della femme fatale d’oro di Hollywood!

Le bellissime Rita Hayworth e Veronica Lake furono le prime a rendere famosa questa acconciatura e ad utilizzarle come autentiche armi di seduzione. Decenni più tardi divenne il pettinato più in voga nelle notti di Studio 54 grazie alle regine del mondo fashion e muse del rock and roll come Jerry Hall e Bianca Jagger. Negli anni ’80 il ciuffo laterale divenne il segno distintivo delle artiste che promuovevano lo stile punk come ad esempio Cindy Lauper. Infine questa sensuale acconciatura torna in tutte le sue versioni dopo 30 anni per affascinarci di nuovo.

Ciuffo laterale, ecco alcune acconciature originali: visto che il ciuffo laterale è tornato di moda, ci tocca imparare ad utilizzare le forcine. Poiché la parte più difficile di questa acconciatura, non è creare una “cascata” laterale di capelli, bensì bilanciare la chioma e riuscire a mantenere intatto questo ciuffo.

Ecco alcuni tips e suggerimenti interessanti e utili da tenere in considerazione prima di realizzare questa acconciatura laterale:

Valorizza tutti i tipi di volto? secondo i hairstilist più conosciuti, il ciuffo laterale valorizza tutte le donne, ma è necessario tenere conto che: se la forma del vostro viso è quadrata, dovrete dare più volume nella parte superiore. Nel caso in cui possedete un viso che tende ad avere la forma ovale, sarà necessario diminuirlo in questa zona.

Ricordate che giocando con i volumi si potrà ottenere un risultato fantastico su ogni tipo di viso.

Come sapere da che parte sta meglio il ciuffo laterale? Tutti noi abbiamo un profilo migliore o che ci piace di più rispetto all’altro. Quel lato dovrebbe essere la parte del viso che dobbiamo lasciare scoperta. I hairstilist però consigliano di utilizzare questa acconciatura per nascondere eventuali imperfezioni o piccoli brufoli che arrivano inaspettatamente.

Come far durare tutto il giorno il ciuffo laterale? Il consiglio con questo tipo di acconciatura è quello di utilizzare una buona lacca che fissi il pettinato. Inoltre utilizzare le forcine posizionandole nel senso contrario dei capelli.

Se volete conoscere le mie beauty experience in collaborazione con Glamour.it, visitate anche il mio blog indiansavage.com