Il trucco sopracciglia in vista dell’Autunno/Inverno le vuole super folte e dal mood un po’ wild. Se le tendenze degli anni passati le volevano sottili e pulite, ora le sopracciglia alla Cara Delevingne hanno preso il sopravvento e conquistato tutte. Non è infatti solo la celebre modella a sfoggiarle ma le fanno compagnia moltissime sue colleghe dello star system come Demi Lovato o Kim Kardashian. Ma come fare ad ottenere un risultato del genere? Ecco tutti i consigli per un trucco sopracciglia folte e un prodotto di cui non potrete più fare a meno.

Trucco sopracciglia: tutti i consigli per sopracciglia folte e l’eyebrow fiber filler

Il primo consiglio per ottenere delle sopracciglia super folte e un look deciso, è quello di scurirle di un tono rispetto al colore dei capelli: questo regalerà un tocco in più al vostro sguardo che sarà più intenso che mai.

Il secondo passo, è dare alla propria arcata sopraccigliare un tocco audace: invece dell’ala di gabbiano, disegna un angolo più marcato, lasciando l’arcata più spessa: si tratta di un piccolo cambiamento ma in grado di fare la differenza.

Ma ora spazio al make up…il terzo step per completare un perfetto trucco sopracciglia è l’eyebrow fiber filler. Questo beauty product diventerà uno dei must all’interno del beauty case, garantito!

Che cos’è l’eyebrow fiber filler? Si tratta di un ombretto per sopracciglia che contiene migliaia di piccole fibre. Tutto quello che dovete fare è applicare le fibre direttamente sulle sopracciglia ed andarle a fissare con un prodotto cremoso oppure in gel. L’applicazione risulta davvero facile grazie agli appositi pennellini e l’effetto finale tridimensionale è senza dubbio più realistico e naturale rispetto ad un classico ombretto o matita.

Voi ragazze? Avete già provato questo prodotto must have per il vostro trucco sopracciglia?