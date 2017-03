Beauty Routine Secrets: Angelica Massera

Sono felicissima d’avere qui con noi Angelica Massera, famosa YouTuber italiana che oggi condividerà con noi i suoi beauty routine secrets! Questa sera non perdetevela in tv ad “Avanti un altro”!

Raccontami un po’ di te: chi sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, cosa ti piace fare.

Sono Angelica Massera, ho 31 anni, sono nata a Roma, ma ho vissuto tra Roma e Rocca di Papa. Adoro Rocca di Papa, paese di origine di mia madre, è un paese di montagna alle porte di Roma dove l’ aria pulita e ogni mattina quando mi sveglio, apro la finestra e si spalanca l’immensità di Roma. Non c’è altro posto al mondo in cui vorrei stare.

Nella vita faccio tantissime cose, forse troppe! Innanzitutto, sono mamma di un maschietto di quasi 5 anni e di una femminuccia di 8. I miei figli sono i miei gioielli preziosi, il mio orgoglio, la mia linfa vitale.

Quando non faccio la mamma, sono un’attrice, regista e sceneggiatrice; scrivo, interpreto e dirigo i video che carico sulla mia pagina Facebook. Prima di Facebook, ero una semplice attrice di teatro, ma, nell’arco di un anno, la mia vita è cambiata totalmente!

Le mie grandi passioni sono la lettura, il cinema e l’enogastronomia. Sono, infatti, una Sommelier e socia da 4 anni (insieme a Simone, il papà dei miei bimbi) di un elegante ristorantino di pesce ad Ariccia (Rm). Mi impegno molto in ogni cosa che faccio e ci metto tutta la mia passione! Odio la superficialità e l’approssimazione. Il mio motto è “Se si ha da far qualcosa, o la si fa bene o non la si fa per niente!“. Diciamo che, oltre ad essere il mio motto, è proprio il mio modo di essere e influisce anche nelle relazioni con le persone!

Ognuna di noi ha dei segreti beauty, è sicuramente una BEAUTY ROUTINE che seguiamo ogni giorno, da appena sveglie la mattina, a prima di andare a dormire.. quale la tua BEAUTY ROUTINE?

Appena sveglia la prima cosa che faccio è detergere il viso e idratarlo con la crema. Non vado mai a dormire senza essermi struccata! Su questo non transigo! Prima di andare a letto quindi mi assicuro sempre di aver rimosso tutti i residui di trucco dal viso e lavo benissimo i denti! La cura dell’igiene dentale per me è molto importante e sono quindi molto attenta!

Nella tua beauty routine a quale cosmetico non puoi proprio rinunciare?

Io sono una maniaca dell’idratazione! Quindi direi che assolutamente non posso rinunciare a tutti i ptodotti idratanti! Per i capelli non posso fare a meno del balsamo. Corpo e Viso sempre ben idratati con la crema. E per le labbra non posso assolutamente rinunciare al burrocacao!

A cosa dedichi più attenzione? E come te ne prendi cura?

Sicuramente, dedico molto tempo della mia beauty routine alla cura dei capelli e della pelle. Posso tranquillamente uscire fuori anche senza un filo di trucco, ma i capelli devono essere sempre impeccabilmente in ordine. Me ne prendo cura andando dalla parrucchiera almeno una volta alla settimana (fosse per me mi farei il parrucchiere tascabile).

Per quanto riguarda la pelle, sin da quando ero adolescente, ho sempre avuto la mania delle creme; avevo una crema praticamente per tutto! Con gli anni, gli impegni sono aumentati e mi rendo conto d’aver sempre meno tempo da dedicare a me stessa e alla cura del mio corpo.

Il consiglio che mi sento di dare a tutte le donne, ma soprattutto alle mamme in carriera come me, è quello di utilizzare per il corpo una sola crema che sia il più ricca possibile e di applicarla almeno una volta al giorno appena uscite dalla doccia. Personalmente, ho optato per una crema totalmente biologica.

Quali sono le tue due proposte trucco mattina e sera?

Per quanto riguarda il make-up, non sono solita truccarmi tanto! La mattina sono sempre di fretta quindi sto semplicemente attenta ad avere il viso ben idratato. Per il giorno mi trucco solo se ho appuntamenti importanti, altrimenti preferisco lasciar respirare la mia pelle.

Per la sera, invece, oso di più, mi piace abbinare il make-up al mio outfit. Mi concentro in modo particolare sugli occhi, sperimento sempre per trovare il trucco che più li faccia risaltare. Per quanto riguarda le labbra invece preferisco sempre un effetto nude, quindi utilizzo una matita per ripassare il contorno labbra e poi rifinisco con del lucida labbra o burro cacao. Per le serate più eleganti invece mi piace azzardare indossando un bel rossetto rosso! In via generale sono dell’idea che la semplicità sia la cosa migliore!



Il fitness è un ottimo alleato per noi donne, qual è l’esercizio in palestra che a parer tuo è più utile per ritrovare la forma perfetta?

Purtroppo sono abbastanza pigra, e trovo la palestra molto noiosa. Infatti, frequento pochissimo le palestre, ma il mio allenamento preferito è il GAG ovvero gambe, addominali e glutei! E’ davvero stancante ma super efficace, credo sia l’unico esercizio che ripaghi tutto lo sforzo! Comprendo tutte le donne e le mamme impegnate che non trovano il tempo d’andare in palestra, tuttavia non avete scuse per non muovervi! Provate a camminare a piedi piuttosto che prendere i mezzi!

Un’alimentazione corretta è la base per il benessere del nostro corpo. Capelli, pelle e unghie dipendono molto da ciò che mangiamo! Ma l’alimentazione è importante anche per mantenere un peso equilibrato. Segui qualche dieta? Qual è il tuo consiglio per rimanere in forma mangiando?

Essendo molto informata in materia di enogastronomia, sono molto attenta ed esigente per quanto concerne la qualità dei prodotti che consumo. Quotidianamente, preferisco mangiare in piccole quantità ma senza rinunciare al bontà. Non seguo nessuna dieta particolare, la mia cucina è semplice ma gustosa.Non riesco proprio a fare a meno della pasta e molto spesso la mangio anche 2 volte al giorno! Ovviamente mi concedo i miei sgarri e alcuni giorni non riesco a dire di no a patatine fritte e nutella! Però, il giorno dopo, cerco di rigare dritto! Insomma, al Junk food non rinuncio, l’importante è che sia un’eccezione e non la regola!

Grazie Giulia per questa bella chiacchierata, un bacione a tutte le lettrici.

Grazie a te Angelica per avere condiviso con noi i tuoi beauty routine secrets!

Canale Youtube Angelica clicca qui