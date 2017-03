Semplice e minimalista Charlotte Casiraghi è un’icona beauty magnetica nonostante sia una bellezza discreta che richiama il fascino senza tempo di Grace Kelly. Se vogliamo, è la femme fatale della naturalezza estrema che non può non affascinare, con un effetto no make up invidiato da tutte noi. Ma siete così sicure che Charlotte Casiraghi non abbia nessun filo di trucco?

L’errore più grande che si può fare è quello di credere che la bellezza di Charlotte Casiraghi sia dovuta solo a Madre Natura. Certo, il fascino ereditato da Grace Kelly conta (e non poco) ma non è solo merito del passato: anche il make up ha il suo perché. Se volessimo definire il suo trucco in tre parole, useremmo: luminoso, naturale e a prova di imperfezione. Per ottenere questi risultati, però, è obbligatorio usare dei prodotti di cosmetica specifici che, ne sono sicura, mancano nel vostro beauty case.

5 dritte per copiare Charlotte Casiraghi

Per prima cosa punta su un trucco viso luminoso. Usa un illuminante, ricorda che non puoi farne a meno. Si applica sugli zigomi sfumandolo verso le tempie, a cosa vi servirà? A dare luce alla pelle che ogni giorno deve fare i conti con stress, vita frenetica e smog. Però ricordati che, prima dell’illuminante, devi applicare il primer per assicurare una lunga durata al make up del viso e per creare una base perfetta. In commercio se ne trovano di diversi anche a un prezzo contenuto, specifici sia per la pelle sia per gli occhi, e si applicano prima del fondotinta e dopo la crema idratante.

Inoltre, le sopracciglia devono essere folte (come quelle di Cara Delevingne per intenderci). Dovete, quindi, curarle costantemente e dargli la forma che più si adatta alla forma del viso. Il make up labbra non è mai audace o eccessivamente sensuale, rimane sulle tonalità rosee e nude look per ricreare un effetto delicato con rossetti. Piuttosto, si punta sul trucco occhi valorizzando la parte esterna con un eyeliner che riesce a ingrandire lo sguardo e a renderlo magnetico. Un tocco di mascara, et voilà le jeux sont fait per un make up naturale come quello di Charlotte Casiraghi!