Assomigliare Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, conosciuta come Coco, non ha davvero bisogno di presentazioni. La stilista francese è stata la fondatrice di una delle più grandi case di moda al mondo e il suo stile inconfondibile l’ha portata a essere un personaggio cult e senza tempo.

Oltre che per le sue creazioni (che tutte noi saremmo più che euforiche di poter indossare), Coco è stata anche creatrice di un’immagine personale entrata nel mito. Fautrice di un minimalismo elegantissimo, talmente perfetta che l’aggettivo ‘austero’ con lei assume una connotazione positiva.

L’influenza del suo look è facilmente riconoscibile su tutti i red carpet dei grandi eventi, sfoggiato da celebrities come Audrey Tautou (che l’ha anche interpretata in un bellissimo biopic), Keira Knightley e Kristen Stewart (prima della recente svolta un po’ stravagante). Dopotutto, prendere ispirazione da mademoiselle Coco vuol dire andare sul sicuro.

Uno dei tratti caratteristici della leggenda della moda sono le sopracciglia sottili e allungate. A meno che non abbiate un’arcata sopraccigliare particolarmente sinuosa, sarà necessario l’ausilio di una matita.

Il trucco occhi è molto leggero ed essenziale. Iniziate con un ombretto appena più chiaro del vostro incarnato sulla palpebra superiore e sui punti luce. Continuate con un tocco di eyeliner sulla palpebra superiore (la linea deve essere leggera leggera). Poi, con un pennellino, procedete applicando un ombretto marrone scuro nella zona dell’eyeliner. Terminate poi con un mascara nero e cercate di separare le ciglia il più possibile.

Per le labbra potete utilizzare una matita con un rosso opaco che non sia troppo diverso dal vostro colore naturale. Completate tutto con un po’ di blush (appena appena proprio) sotto gli zigomi e, per fissare, applicate una cipria leggermente più chiara della vostra pelle.

L’acconciatura di Coco Chanel ha un sapore un po’ retrò, ma la sua estrema eleganza la rende portabile ancora oggi, soprattutto in concomitanza di eventi di un certo spessore. La realizzazione non è particolarmente difficile: avrete bisogno di un taglio medio, capelli mossi e un arricciacapelli. Tutto quello che dovrete fare è raccogliere le sezioni della vostra chioma dalla parte superiore del capo e fare con il ferro dei boccoletti morbidi ai capelli slegati. Sciogliete infine le ciocche raccolte e fissatele all’indietro con una buona lacca.