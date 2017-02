Grammy Awards 2017: i beauty look che ci hanno conquistato

La notte dei Grammy Awards 2017, gli Oscar della musica che si sono tenuti il 12 febbraio allo Staple Center di Los Angeles, è stata di Adele, che ha vinto tutto ottenendo cinque statuette. Ma ci sono anche altri dettagli, da standing ovation, che hanno reso ancora più memorabile la serata. Per esempio, il fatto che mentre cantava Fast Love omaggio a George Michael, si è sbagliata e ha ricominciato da capo “per rifarla al meglio” visibilmente emozionata e con tutta la spontaneità che la contraddistingue; o l’aver rotto a metà la statuetta ricevuta per 25, premiato come miglior album dell’anno, per condividerla con Beyoncé e il suo “monumentale” Lemonade. «Beyoncé è l’artista della mia vita, lo avrebbe meritato lei».

In fatto di look, invece, è stata la notte delle escluse, che hanno calcato il red carpet con scollature maxi e trucco e capelli tutt’altro che banali. Jennifer Lopez ha incantato con un abito rosa dallo spacco inguinale, decollété e schiena in bella vista, e make-up en pendant. Mentre la più eccentrica è stata come sempre Lady Gaga, che ci ha conquistate con il suo outfit esagerato. Top under cleavage, coda con sfumature pink degradé, labbra rosso fragola e un intenso smokey eye shimmer dello stesso colore.

Super hot il wavy bob platino di Katy Perry, ed elegantissimo il beauty look di Rihanna, con onde morbide e trucco metal. Nella gallery il best of.