Assomigliare Grace Kelly

Diventare una principessa è il sogno di qualsiasi bambina. Una donna c’è riuscita, dopo una folgorante carriera a Hollywood, e nessuna sarebbe potuta essere più adatta. La maestosa eleganza di Grace di Monaco non l’ha mai fatta apparire fuori posto, nemmeno in mezzo alla famiglia reale del principato: un ruolo che sembrava disegnato apposta per lei.

Le fattezze della principessa sono state ricalcate per creare la bellissima Eva Kant, arcinota partner di Diabolik; il suo nome ha dato il titolo al singolo d’esordio del cantante Mika e la sua vita ha ispirato un film in cui è interpretata da Nicole Kidman. Prove del fatto che la sua figura si sia guadagnata un bel gettone di presenza nella cultura popolare.

Esistono due modi per ottenere la famosa acconciatura alla Grace Kelly. Il primo è avere un taglio simile al suo, con capelli poco sopra le spalle e utilizzare un arricciacapelli (ciocca per ciocca) per creare dei boccoli rivolti verso l’interno. Il secondo, molto ingegnoso, è il faux bob (o caschetto finto), un’acconciatura per chi non vuole rinunciare alle lunghezze. Se avete tempo e voglia potete prendere i vostri capelli (ciocca per ciocca), arrotolarli all’interno e fissarli con delle forcine. Se invece andate di fretta (o siete pigre!) potete formare una treccia molto morbida che parta da poco sopra le spalle e girarla sotto gli altri capelli (fissandola con forcine). Questa seconda soluzione è stata adottata recentemente sui red carpet da star come Marion Cotillard, Selena Gomez o Freida Pinto.

Il makeup della principessa era, come prevedibile, in linea con la sua posizione. Insomma, un trucco di gran classe che non lascia spazio a eccentrici colpi di testa.

Iniziate con un ombretto poco più chiaro del vostro incarnato sulla palpebra superiore e sotto l’arcata sopraccigliare. Continuate applicando, con un pennellino, un ombretto marrone scurissimo (o nero) sul bordo della palpebra superiore, come se fosse matita o eyeliner. A questo punto non vi rimane che applicare un mascara nero e avrete terminato gli occhi.

Completate il trucco utilizzando una matita rosso chiaro sulle labbra e poi passandoci sopra con una tonalità di rossetto appena più brillante. Un trucchetto per essere impeccabile è utilizzare un po’ di polvere per contouring sotto la linea della mandibola e appena sotto gli zigomi, così da richiamare i suoi lineamenti perfetti.