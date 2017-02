Mentre negli U.S.A. degli anni ’50 perdurava l’egemonia della leggendaria Marilyn, sulla scena europea iniziava a farsi largo una giovane attrice che, nel ventennio seguente, avrebbe influenzato il costume femminile come nessun’altra. Ovviamente, stiamo parlando di Brigitte Bardot!

B.B. è stata l’icona pop perfetta. Il suo fascino e la sua sconcertante bellezza l’hanno portata a lavorare con Federico Fellini e Jean-Luc Godard, Warhol l’ha resa il soggetto di una sua opera e si dice che i Beatles ne fossero ossessionati. Per capire la sua influenza nel mondo della moda, vi basti sapere che è stata la principale responsabile della diffusione del bikini. Non male, vero?

Un tratto distintivo di Brigitte Bardot sono i capelli: il suo particolare bouffant non ha mai disertato i red carpet, anche dopo il suo ritiro dal mondo del cinema nel 1972. Qualche esempio? La sua acconciatura è stata portata da Beyoncé, Carey Mulligan, Lana Del Rey e Jessica Biel. Ma come realizzarla?

Avrete bisogno solo di capelli lunghi, un pettine a denti stretti, lacca e forcine. Iniziate pettinandovi con la riga in mezzo, poi prendete una sezione di capelli dietro la frangia (o il ciuffo) e cotonatela col pettine. Continuate a cotonare la vostra chioma per tutta la nuca, sezione per sezione, lati compresi. Sistemate i capelli cotonati direzionandoli all’indietro per renderli ordinati. Infine, prendete due sezioni vicino alle vostre tempie, fissatele dietro la nuca subito sotto il bouffant, utilizzando le forcine: assicurate infine l’acconciatura con la lacca. Tenete presente che i capelli della frangia o del ciuffo frontale (dipende dal vostro taglio) devono essere liberi di incorniciarvi il volto.

Se pensiamo a B.B. non può non venirci in mente il suo sguardo seducente, contornato da un makeup molto scuro. Per realizzarlo, utilizzate una matita nera sia per il bordo della palpebra superiore, che per quello della palpebra inferiore; Il tratto deve essere più spesso sopra che sotto. Per ricalcare in maniera perfetta il suo stile, dovrete inoltre prendere un paio di accorgimenti: disegnare un’ondina all’insù al termine dell’occhio e contornare con la matita anche la zona del dotto lacrimale. Passate poi un velo di ombretto grigio sulla piega della palpebra superiore e sfumate bene. Utilizzate anche un ombretto grigio scuro sull’angolo esterno dell’occhio, cercando di alzare lo sguardo. Infine, abbondate di mascara nero sia sopra che sotto e avrete terminato il trucco occhi.

Completate il makeup con una matita (o un rossetto) nude look per le labbra, un po’ di polvere per contouring sotto gli zigomi e un leggerissimo velo di ombretto bianco ai lati del naso, per somigliarle anche nei lineamenti.