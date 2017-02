Assomigliare Twiggy

Se la Londra anni ’60 e ’70 avesse un volto, sarebbe il suo. Lesley Hornby, meglio conosciuta come Twiggy (stecchino), è una delle prime supermodelle e, forse, la prima fuori dagli schemi. Niente lunghe chiome fluenti e abiti da sera: Twiggy è una delle madri del pixie cut e la regina dei tubini, con un corpo esile e degli occhi talmente grandi da magnetizzare l’attenzione di tutti.

La sua immagine è indissolubilmente legata alla minigonna; fu su di lei, infatti, che la stilista Mary Quant puntò tutto per il lancio dello storico capo d’abbigliamento. Superfluo dire che l’operazione ebbe successo.

Lo stile di Twiggy non è mai invecchiato ed è tutt’oggi un caposaldo sui red carpet di tutto il mondo; recentemente è stato messo in mostra da Scarlett Johansson e Michelle Williams, mentre Emma Watson l’ha sfoggiato per anni.

Questo look è formato dall’indissolubile connubio tra pixie cut e makeup 60’s ed è più semplice di quel che può sembrare.

Partiamo dal trucco. Iniziate stendendo un leggero velo di ombretto bianco sulla palpebra superiore e sotto le sopracciglia. Disegnate poi, con un ombretto nero, una linea sulla palpebra superiore come se steste usando l’eyeliner; fatela proseguire come se doveste fare gli occhi da gatta, ma con l’angolo rivolto verso il basso. Ora, sempre con l’ombretto nero, disegnate un’altra linea, stavolta lungo la piega della palpebra superiore; non sfumatela, deve essere ben definita. Il prossimo passaggio è un po’ inconsueto, ma di grande effetto: tracciate (sempre con l’ombretto) delle lineette sulla palpebra inferiore che richiamino la forma delle ciglia; questo modo di truccarsi è stato d’ispirazione per l’eye dot moderno. Completate tutto con abbondante mascara nero (o ciglia finte).

Sulla labbra stendete un rossetto color carne molto naturale. Per terminare il make-up, utilizzate un po’ di polvere per il contouring sotto il labbro inferiore, ai lati del naso e sulla parte esterna delle guance. Se volete, potete anche ricreare le lentiggini sulla zona del naso con una leggera matita marrone.

L’acconciatura, come già accennato, è un prototipo del pixie cut con i capelli più lunghi sopra e più corti sotto. La riga deve essere rigorosamente laterale e la chioma sempre drittissima. Il colore è un caldo biondo miele che si sposa perfettamente con occhi grandi e chiari.