Audrey Hepburn è quella donna a cui tutte vorremmo un po’ assomigliare. Incarnazione dell’eleganza, è entrata nella storia per il suo incredibile fascino e l’inimitabile portamento (è stata anche ballerina). Vincitrice di un premio Oscar come migliore attrice per Vacanze Romane, la Hepburn, con i suoi look, è stata d’ispirazione per le successive generazioni di attrici. Solo per citare alcune tra le sue seguaci: Anne Hathaway, Zooey Deschanel e Rachel Bilson la annoverano tra le loro muse, mentre Lily Collins e Sarah Jessica Parker ne hanno riproposto il look a eventi mondani.

Lasciarsi ispirare dalla leggendaria Audrey non vuol dire per forza andare in giro indossando collane di perle e tiare preziose. Il makeup raffinato e le impeccabili acconciature che era solita sfoggiare possono darvi qualche idea per rendere la vostra immagine più elegante.

Per somigliare alla Hepburn bisogna partire dal suo punto di forza: gli occhi. Il detto ‘occhi da cerbiatta’ sembra quasi sia stato coniato per lei, estremamente sapiente nel valorizzarli. Come imitarli? Iniziate stendendo un ombretto di un colore che non si distacchi troppo dal vostro incarnato; non deve essere troppo invadente in modo da non rendere più piccoli gli occhi. Proseguite passando un tratto di matita molto scura sulla palpebra superiore (solo superiore per alzare lo sguardo) e terminate con un‘ondina che ne evidenzi il naturale prolungamento. Poi, applicate in modo leggero un altro ombretto, questa volta grigio perlato, e sfumatelo con l’aiuto di un cotton fioc fino a renderlo appena visibile.

Infine, la parte cruciale: il mascara nero. Passatelo due o tre volte senza aver paura di abbondare e, per dare l’ultimo tocco di classe, potreste dividervi le ciglia con uno spillo proprio come faceva Audrey (se ne avete la pazienza!).

Il trucco può essere completato con un rossetto non troppo acceso. La Hepburn non aveva grandi labbra e quindi non tendeva ad evidenziarle eccessivamente; spesso ricorreva a rossetti rossi o rosa ma comunque soft.

Per quel che riguarda i capelli, beh, tutte abbiamo impressa nella mente quell’acconciatura da diva in Colazione da Tiffany. Tuttavia, oggi, è molto più portabile il suo (altrettanto famoso) look dai capelli corti. Sbarazzini ed eleganti, i suoi capelli sono stati quasi un prototipo del moderno pixie cut e sono stati ripresi, ad esempio, da Audrey Tautou, che dalla Hepburn ha ereditato anche il nome.