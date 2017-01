Come assomigliare a Marilyn Monroe

Se vi venisse chiesto chi è la vamp più famosa di sempre, voi cosa rispondereste? Probabilmente in molte non avrebbero dubbi: Marilyn Monroe!

Marilyn è stata, ed è tutt’ora, un’icona di stile che ha impresso il suo indelebile marchio sulla femminilità a partire dalla fine degli anni ’40 sino ad oggi. Si parla veramente di un mito senza tempo; ancora oggi è modello per molte donne, musa per artisti e immagine commerciale di enorme riscontro. Tra le celeb che – più o meno velatamente – ne traggono ispirazione per look e dettagli, vi sono Scarlett Johansson per l’hairstyle, Christina Aguilera per il punto di biondo e il make up rétro e ancora Madonna, Lady Gaga e molte altre. Non solo: Megan Fox se l’è anche tatuata sul braccio.

Il look della (finta) bionda per eccellenza forse può apparire un po’ datato (ma lo è davvero?). Tuttavia potreste prenderne spunto, carpendo i dettagli che più vi piacciono per abbinarli al vostro stile e sfoggiare un look moderno ma con quel sapore nostalgico e rétro che fa tanto chic.

Per quel che riguarda il makeup si parte dall’ovvio: il rossetto rossissimo. Marilyn non lasciava niente al caso: le sue labbra rosse erano frutto di un procedimento ben più complicato di una semplice passata.

Per ottenere un effetto simile al suo, partite delineando le labbra con una matita scura e stendendo un rossetto rosso dall’effetto mat. Poi, con un rosso brillante, date un’altra passata, ma rimanendo leggere sul bordo esterno e sugli angoli e rimarcando il centro delle labbra. Infine, applicate un gloss o (ancora meglio) un balsamo per labbra per dare quel tipico effetto specchio.

Per quel che riguarda il resto del viso, non dimenticate un illuminante liquido da applicare per ottenere la luce dell’incarnato di Marilyn.

Un altro must è l’eyeliner scuro. La fautrice dello sguardo da gatta lo usava senza parsimonia per un look sempre sensuale. Intensificate la zona occhi con varie sfumature di ombretto tra il marrone e il color carne; cercate di non discostarvi troppo dal vostro incarnato: dovete creare un effetto ‘truccato’, ma non troppo artefatto.

Un ultimo tocco di classe sono le immancabili ciglia finte. Marilyn le accorciava minuziosamente all’interno, in modo che la parte esterna fosse più lunga e ammaliante.

Capitolo capelli. Il taglio di Marilyn è il classico carré scalato voluminoso con messa in piega, ovvero il must have anni ’50 (vedi anche Elizabeth Taylor). Forse oggi non è portabilissimo, ma potete azzardarlo per feste e grandi eventi. In alternativa, per tutti i giorni, un taglio di lunghezza media e mosso può rendere comunque l’effetto.

Il colore è il ‘biondo Marilyn’, oggi improponibile, dato il cambio di metodo nel decolorare i capelli (ma meglio così, negli anni ’50 ve li avrebbero bruciati completamente). Per raggiungere un risultato simile, potete farvi schiarire gradualmente la chioma da un professionista fino a ottenere la tonalità desiderata.

E ora, non vi resta che scegliere il vestito!