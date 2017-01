Golden Globe Awards: copia il make up di Emily Ratajkowski

Un 2017 super luccicoso con questi Golden Globe Awards 2017. Sul red carpet abbiamo potuto ammirare dei look davvero assurdi, dei vestiti meravigliosi con altrettanti make up da urlo.

Oggi voglio mostrarvi come copiare il make up di Emily Ratajkowski.

Per quanto riguarda la base viso, i make up artist hanno realizzato una base molto calda, con un leggero contouring in polvere, e un velo d’illuminante color oro.

Le sopracciglia sono state solo pettinate e lasciate al naturale, nel suo caso avendole così folte e piene, è quasi inutile ridisegnarle. Per quanto riguarda gli occhi, nel make up di Emily vediamo uno smokey sui toni dell’aranciato/terra bruciata.

Con un pennello da sfumatura applicate un marrone caldo chiaro nella piega, ed un color nude aranciato su tutta la palpebra mobile. Nella parte inferiore dell’occhio, invece, applicate un color champagne shimmer. Ciglia finte a ciuffetti a volontà e matita marrone nella rima interna.

Per la realizzazione di questo look, vi consiglio la warm neutral palette di NYX, una palette dai toni nude e caldi che vi permetterà di realizzare questo make up occhi!

Anche sulle labbra i truccatori hanno usato un rossetto nude ma luminoso. Assolutamente no alle tinte labbra o rossetti opachi, si a gloss tendenti all’arancio-marroncino chiaro.

Eccovi quindi come riprodurre il make up di Emily Ratajkowski in pochissime mosse. Lei è favolosa anche al naturale, ed ho amato anche l’abito che ha sfoggiato per questi Golden Globe!