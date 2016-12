L’avvento di Instagram ha sdoganato un mondo finora nascosto al grande pubblico: l’intimità quotidiana delle celeb, al di là dei red carpet e delle occasioni ufficiali. Non solo: anche i paparazzi puntano a immortalarle nei loro momenti di vita ‘normale’, al supermercato o mentre portano i bimbi alle giostre.

Abbiamo così scoperto il favoloso mondo dei look casual (ma spesso molto studiati) ‘Lazy Sunday’ delle nostre amate star che, ben lungi dall’indossare ‘la prima cosa che capita’, curano nei particolari un outfit e make up in tutto e per tutto molto naturale (e possibilmente, veloce da realizzare).

Un esempio fashion su tutti? Tute trendy abbinate a bag big size must have – MiuMiu e YSL sono tra le più gettonate – e sneakers che costano più di un paio di Loubutin.

Viso e capelli, invece, sono curati per trasmettere quel senso di ‘effortless’ molto francese. Si tratta della cosiddetta bellezza senza sforzo, anche se un po’ di impegno lo richiede.

Ecco una mini guida di regole per copiare il look Lazy Sunday delle star:

Capelli a specchio. Fateci caso: le chiome, anche se raccolte pseudo-rapidamente, sono sane e lucidissime. Aggiungete alla vostra hair routine una maschera naturale fatta in casa, nutritiva e idratante, da preparare con 1 avocado schiacciato con la forchetta e 2 cucchiaini di succo limone. Applicate sui capelli umidi e mantenete in posa.

Acconciature morbide. Nei momenti di relax, le star puntano su chignon con ciocche ribelli o raccolti ‘speedy’, come una bella coda alta leggermente cotonata alle radici o una treccia laterale a lisca di pesce.

Incarnato perfetto. Il focus dei look Lazy Sunday è un viso naturale, luminoso e poco truccato. Ciò significa che la pelle deve essere pulita, detersa, idratata e luminosa. Il segreto? Dopo la vostra beauty routine, puntate su una bb cream leggera e uniformante, che regala quell’aspetto fresco ‘no make up’. Completate con una pennellata di blush rosato sulle gote per un effetto bonne mine.

Occhi in primo piano. Il trucco occhi in questo caso non punta sugli ombretti, ma sulla cura dei dettagli. Sistemate le sopracciglia con la matita apposita, riempiendo gli eventuali ‘buchetti’ per intensificare lo sguardo. Applicate una buona dose di mascara per completare l’opera, lasciando le palpebre quasi al naturale (potete passarci un sottile strato di primer occhi per renderle più fresche e riposate).

Bocca turgida. Sulle labbra, via libera a lip balm leggermente colorati, rossetti juicy e burrocacao nutrienti. Il must è sfoggiare una bocca morbidissima e super idratata, per cui, se avete qualche pellicina, meglio non tralasciare un leggero scrub da realizzare anche DIY con miele e zucchero di canna.