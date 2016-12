Look delle feste: Hollywood style come Milla Jovovich

Il 17 dicembre l’attrice Milla Jovovich compie 41 anni. Una festa che, quest’anno, la vuole alle prese con la promozione dell’ultimo capitolo della saga cinematografica Resident Evil, di cui è protagonista da quasi 15 anni.

Giunge così al termine la celebre epopea diretta dal regista britannico Paul W.S. Anderson, marito della stessa Jovovich: Resident Evil: The Final Chapter è stato presentato nei giorni scorsi a Tokyo, dove uscirà in anteprima mondiale il 23 dicembre.

Per la première giapponese, l’attrice e modella ucraina – accompagnata oltre che dal marito regista anche dalla figlia di nove anni Ever Gabo (la coppia ha anche una seconda figlia di un anno, Dashiel Edan) – ha sfoggiato un abito in velluto di Elie Saab, con spacco laterale e scollatura ardita, abbinato a un make up in perfetto Hollywood Style, caratterizzato da labbra rosso brillante e occhi sottolineati di nero.

Un look perfetto da ricreare in vista delle festività natalizie, per chi desidera adottare un classico stile “da diva” con un twist sensuale! Ecco, nella gallery, i suggerimenti firmati Shiseido per personalizzarlo al meglio!