Alta, capelli biondi e pelle chiara, personalità esplosiva e sorriso contagioso: parliamo di Alessia Marcuzzi, ormai nota anche come “La Pinella”, soprannome che le diede il suo ex Dj Francesco e oggi il nome del suo fashion blog, quotato tra i migliori in Italia. Tra un post e l’altro non mancano consigli per il make up, anche perché la Marcuzzi adora i prodotti per la bellezza. Il suo incarnato è sempre impeccabile, così come il trucco che non è mai esagerato, soprattutto per il giorno. Copiamo il suo look!

Trucco da giorno firmato Marcuzzi

Per tutte le donne con capelli biondi e pelle chiara, il make up da copiare è quello dell’effervescente Alessia Marcuzzi. La showgirl punta sempre sull’incarnato, perfetto e luminoso. Il fondotinta gioca un ruolo importante: è bene sceglierlo in una texture leggera e idratante, che possa apportare luminosità alla pelle, per dare un’allure naturale. Il trucco da giorno di Alessia non eccede in colori sugli occhi: sono immancabili la matita marrone e il mascara volumizzante, in questo caso nero. Un prodotto importante per il look acqua e sapone di Lady Marcuzzi è il blush: le nuances giuste sono quelle del rosa e del pesca, per un tocco di delicato colore sul volto. Le labbra sono sottolineate da un gloss rosato. Un trucco semplice per un risultato molto fresco, adatto alla vita frenetica di ogni giorno.

Smokey eye per occasioni uniche

Quando scende la sera, il trucco diventa più importante. Questo non vuol dire eccedere con il fondotinta, l’ombretto oppure con il rossetto. Tutt’altro! Soprattutto per chi ha capelli biondi e pelle chiara, gli eccessi non vanno bene, Alessia Marcuzzi docet. La base, anche per il trucco da sera, è sempre luminosa perché mira a fare della bellezza della pelle levigata e perfetta uno dei punti di forza. Il trucco da sera della Marcuzzi vede nella matita nera il miglior alleato per sottolineare lo sguardo, anche se non disdegna lo smokey eye nero. Per un risultato a prova di red carpet, si distende il primer sugli occhi e con un pennello si applica un ombretto nero opaco sulla palpebra e sulla rima ciliare inferiore, senza esagerare e sfumando molto bene. Con la matita nera si traccia una linea sottile all’attaccatura delle ciglia, anche nella rima inferiore. Con un trucco così importante, le labbra non sono in primo piano ma Alessia non segue sempre le regole. E infatti adora indossare rossetti allegri, nelle tonalità del magenta oppure del rosso intenso.