La web serie di YSL tra musica e make-up

Il trucco ha potere e dà potere. Lo sanno bene le donne che affrontano il live e che senza la loro corazza si sentono nude. La serie web Behind The Light coglie questo rapporto tra donna, musica e trucco sbirciando nel backstage di Zoë Kravitz, figlia di Lenny e cantante del gruppo Lolawolf, di Nili Hadida, la voce del duo franco-israeliano Lilly Wood And The Prick, e di Ga In, la star di K-pop della Corea del Sud. Dietro la telecamera il regista di Fabien Constant, autore del docufilm Mademoiselle C, su Carine Roitfled, ex direttore di Vogue Paris, che nei primi tre episodi rivela un mondo di insicurezza e di forza conquistata a volte con l’aiuto di un rossetto, come e Vernis à Lèvres Vynil Cream di YSL Beauté scelto da Zoë Kravitz.

«Il make-up è come una vernice da guerra, specialmente prima di salire sul palco, perché mi aiuta a decidere come voglio che mi vedano gli altri. Quello del trucco è il mio momento privato, non voglio nessuno intorno, soprattutto uomini. È quando decido il look per la serata, sempre diverso, perché dipende da quanto mi sento coraggiosa, o timida, o casual. Ci sono giorni in cui non uso quasi niente e altri in cui scelgo un look drammatico. Il modo in cui mi presento trasforma la performance che andrò a fare. Mi aiuta a decidere chi essere nel live». La dichiarazione aperta e sincera di Zoë Kravitz davanti alla telecamera di Fabien Constant rivela il mood della serie, fatta di momenti di intimità tra il trucco e la donna, che poi diventa la rock star che conquista con la musica.

«Prima di salire sul palco ho bisogno di un momento mio, di stare nella mia bolla e mi trucco. Per me o è tutto o è niente, perché è il make-up che mi dà sicurezza. È il mio guscio, mi aiuta ad affrontare il palco. Quando lo indosso mi sento più forte e posso essere me stessa». È così che Nili Hadida, di Lilly Wood And The Pricks descrive il suo rapporto con il trucco, quel tocco magico che le permette di avere successo con le sue performance.