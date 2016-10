Bionda, diafana di carnagione e occhi da cerbiatta che adora mettere in evidenza con un caldo smokey eye. È Gwyneth Paltrow, una delle attrici più volitive del panorama internazionale tra set cinematografici, discussi libri di cucina e un famoso ex marito come amico. Ma quello che a noi interessa è il suo look, sempre impeccabile. Siete bionde con la pelle chiara? Fate come lei!



I prodotti giusti

Anche se qualche scatto fa, su Instagram, Gwyneth Paltrow è apparsa senza make up, il suo amore per il trucco è rinomato. Adora però quello non eccessivo che riesca a rendere luminosa e uniforme la pelle del volto e a sottolineare gli occhi con ombretti caldi. Anche per la bocca l’esagerazione non abita in casa Paltrow.

Smokey eye nocciola

Se anche i vostri colori sono come quelli di Gwen, e parliamo di capelli chiari, occhi azzurri e pelle molto chiara, il trucco da sera è uno smokey eye. Il make up che si ispira a Gwyneth Paltrow, inizia dalla base ovvero dal fondotinta, capace di ricreare l’effetto della pelle nude e uniforme. Il punto focale del trucco sono gli occhi: per enfatizzarli si possono scegliere due diverse tonalità di ombretto ovvero il nocciola o l’oro. Sulla palpebra si stende un ombretto chiaro, quello nocciola si utilizza per dare profondità e si applica sulla piega dell’occhio. Immancabile il mascara nero per aprire lo sguardo.

Gote e labbra delicate

Una delle caratteristiche del trucco di Gwyneth Paltrow è la naturalezza. Quindi sulle gote è bene sfumare del blush nei toni del pesca mentre, per le labbra, la scelta è il nude. Vanno bene i rossetti liquidi o mat ma sempre in colori molto delicati. È molto difficile vedere la Paltrow con rossetti rossi o molto colorati, è una fan del trucco naturale.

Per ricrearlo al meglio, il Liquid Lip Velvet di Burberry, nella tonalità Fawn Rose n°9, è l’ideale. Un lucidalabbra cremoso e delicato, con proprietà idratanti ed effetto “nude”, che è stato protagonista assoluto sulle labbra delle modelle dello show di Settembre!







Vegano è meglio

Il nome di Gwyneth Paltrow è associato da anni al mangiare sano, anche con scelte drastiche. L’alimentazione vegana è diventata importante per Gwen così come l’attenzione ai prodotti che usa per il make up. Per realizzare il vero smokey eye di Gwyneth Paltrow c’è un cosa che non può mancare, il make up vegan: senza parabeni e sostanze chimiche ha conquistato l’attrice che è diventata testimonial di una linea di prodotti green.