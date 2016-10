Kim Kardashian, senza trucco di domenica mattina

/ -

































Quando Kim Kardashian decide di uscire da casa senza trucco lo fa annunciandolo dai suoi profili social, Snapchat e Instagram: “Balenciaga. No make up today”. Non sappiamo se in modalità “avviso ai naviganti” o se preda di un improvviso raptus di empatia con il genere femminile normotipo. Aggiungendo che era un po’ stanchina e che non voleva perdere troppo tempo. E in effetti, la regina del contouring ha abbandonato per un giorno ombretti, bronzer e pennelli effetto scalpello lasciando la pelle del viso “polish”. Gli occhi ci lasciano alquanto perplessi: la leggera ombreggiatura che li circondava era frutto della stanchezza accumulata nelle ore precedenti o di una lieve passata di ombretto?

Bando ai dubbi, fatto sta che alla sfilata di Balenciaga si è presentata in quella che sarebbe la sua personalissima versione e visione di make up nude. Il che apre spazio a quella che ad alcuni potrà sembrare una banale conversazione ma che noi donne sappiamo benissimo essere una questione di primaria importanza: che significa “uscire di casa senza trucco”? Se a vent’anni il quesito non si pone, a 30 e soprattutto a 40 e oltre la faccenda cambia. Perché mostrarsi al mondo struccate pone mille sfumature di interpretazione e anche una certa dose di coraggio direttamente proporzionale alla quantità di trucco sottratta. In palestra come ci si va? Col viso pulito o con almeno un velo di BB cream per uniformare le imperfezioni più evidenti? E il mascara? Rientra nella categoria “make up free”? Ecco appunto, quando si parla di “no make up”, a che livello occorre porsi?

Tutti questi dubbi miss Kardashian non ce li chiarisce. Tra l’altro, cara Kim, come sottolinea Vogue.com, quelle ciglia così lunghe e arcuate? Ti sei svegliata così? Quel balsamo evidenza-labbra? Certo, a tutto c’è un limite ed è sempre questione di punti di vista… e per Kim Kardashian, uscire alla domenica mattina senza trucco significa questo. Apprezziamo almeno lo sforzo e… imparate, ragazze!

