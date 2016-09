Kim Kardashian si trucca da sola in video

Come ogni donna anche Kim Kardashian ha momenti in cui si ritrova da sola davanti allo specchio, insomma, senza il suo make-up artist Mario Dedivanovic nelle vicinanze. E deve fare da sola. L’insta-mogul non si sente persa, anzi in un video che ha realizzato nella camera d’hotel mentre era in tour con Kanye West in Canada, mostra tutte le sue doti di artista dei pennelli.

Kim è generosa nell’offrire tips esperti su come ottenere il suo look signature luminoso, dal contouring perfetto e dagli occhi che la dicono tutta. Disinvolta nel dispensare consigli per massimizzare il risultato e coinvolgente con i suoi commenti del tipo “Non riesco a truccarmi di fronte a un uomo, mi stressa“. Niente di più vero. Guardate Kim in azione e vi segnaliamo i passaggi che ci sono piaciuti di più.

“S***, oggi sarò un po’ sloppy, mi sono accorta che non ho lavato il viso, l’ho fatto ieri sera e adesso uso delle salviettine detergenti di Neutrogena. Kanye sta per tornare…”

“Metto un prodotto sheer sotto il fondotinta, adoro quell’extra glow…”

“Il fondotinta lo provo prima sulla mano, il mio corpo è sempre più scuro del viso. Voi, guys, lo mettere anche sulle labbra? Ricordate di applicarlo sempre dietro al collo…“

E di nuovo…

“E voi, guys, ascoltate musica quando vi preprate, io sì, questa è una delle mie playlist preferite, le sto pubblicando sul mio sito…”

E finalmente arriva il magico momento del contouring.

“Non ho tempo per il mio major contouring… Ne mixo diversi (ndr. prodotti per il contouring) e parto sempre dalla fronte, vado nell’attaccatura dei capelli lungo il perimetro, fa sembrare la fronte più piccola. La cipria rosa sulle guance e quella gialla sulle linee ai lati del naso…”

“Vi do un segreto per far apparire più bianche sotto gli occhi. Un po’ di illuminante tamponato…” e poi si interrompe, “non ve lo dico, perché ho delle sorprese per voi, guys”.

Poi succede che qualcosa va storto.

“S***, che disastro se il piegaciglia non funziona!”.

E si fa vedere un po’ stressata perché Kanye è arrivato e lei è ancora alle prese con mascara e rossetto. Un po’ di S*** di qua, qualche F*** di là e finalmente, guys, il trucco è fatto.

Dulcis in fundo, sulle labbra opta per il bestseller della sorellina, ovviamente “Un buon Candy K di Kylie“.

Poi soddistatta comunica a Kanye di essersi truccata da sola e lui carinamente le dice che sta benissimo.

Ma, non fidandosi del tutto, interroga i suoi fans, chiedendo loro di mandarle dei tweets per risponderle sui quesiti: avrebbe dovuto allungare il flick dell’eyeliner? O usare un po’ di illuminante in più?