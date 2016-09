/ -



















Mai come per questo autunno si parla di eyeliner. Quella linea, sottile o spessa, che accende lo sguardo e lo rende subito più sexy. Certo è che ogni forma dell’occhio vuole la sua forma di eyeliner, come avevamo approfondito qui.

Ma una volta trovato il proprio makeover, e il prodotto giusto – come Grandiôse Liner di Lancôme che, grazie al pivot che curva di 35 gradi nell’impugnatura, permette in un gesto di disegnare la linea che si preferisce, con facilità – lo sguardo ringrazia e cattura sguardi di approvazione. Ce lo dimostrano ancora una volta i look delle star, che abbiamo “studiato” con e senza eyeliner. E che abbiamo messo a confronto.

Se non esiste eyeliner e l’occhio è al massimo impreziosito da un ombretto o punto luce, le celeb amano colorare le labbra di nuance accesese, strong. Con l’assenza di rossetto invece si sbizzarriscono sugli occhi.

Nella gallery la “sfida” di look: Taylor Swift, Dakota Johnson, Lily Collins, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o e le altre. Voi come le preferite: con o senza eyeliner?