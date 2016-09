Belle da struccate. Ma anche l’occhio vuole la sua parte!

/ -























«Quando mi sveglio al mattino e sono senza trucco, non mi sento brutta. Mi sento semplicemente pulita». Così l’attrice Amanda Seyfried ha commentato la sua propensione per il look acqua e sapone.

È soltanto una delle tante celeb di Hollywood che, scegliendo di mostrarsi in pubblico senza trucco, hanno detto basta alla schiavitù del make up, incombente must di quando ci si presenta davanti all’obiettivo.

Una scelta, la sua, che sposa direttamente (o indirettamente) la filosofia del #nomakeup, quella scuola di pensiero che esorta le donne a restituire importanza e valore alla propria bellezza naturale, senza più timore di mostrarsi per come si è.

Grande sostenitrice del movement è la cantante Alicia Keys, autrice di quello che si potrebbe definire il manifesto del #nomakeup. In “Alicia Keys : tempo di scoprirsi” la pop singer ha infatti espresso la sua voglia di sentirsi forte e sicura al di là del viso pitturato. «Ogni volta che uscivo di casa mi assillava l’idea di farlo senza trucco: “e se qualcuno vuole una foto?” “E se poi la pubblica?” Tutto ruotava attorno al pensiero di quello che gli altri avrebbero potuto pensare di me».

Poco alla volta, sono aumentati sempre più i volti di donne celebri che hanno scelto di postare sui propri profili social selfie scattati di prima mattina e “senza filtri”. Da Lady Gaga a Naomi Watts, da Bar Refaeli alla supertop Cindy Crawford, la quale ha scelto proprio il giorno del suo Cinquantesimo compleanno per postare un selfie che la rivela totalmente “al naturale”!

Su Instagram, l’ashtag #nomakeup raccoglie già oltre 12 milioni di post. Mostra volti giovani e meno giovani totalmente naturali, puliti, senza trucco né filtri.

Potremmo farlo tutte (almeno una volta!), basta avere l’accortezza di curare al meglio la pelle del viso, affinché possa essere esibita in tutta la sua naturale luminosità.

Il primo step, a tal riguardo, è il più importante e riguarda gli occhi: perché non vorrete mica mettervi in mostra con tanto di occhiaie e palpebre gonfie, vero?!

Per risolvere una volta per tutte la questione “contorno occhi”, ma anche contrastare i segni dell’età e regalare più luce a questa zona clou del viso, BioNike ha sviluppato una vera e propria linea di prodotti, ciascuno dei quali tratta un problema specifico.

Defence Eye è un trattamento completo per la cura del contorno occhi composto da: Defence Eye anti-borse (favorisce l’attenuazione delle borse sotto gli occhi), Defence Eye anti-occhiaie (mimetizza le occhiaie e le zone d’ombra) e Defence Eye anti-rughe (previene e attenua le piccole rughe).

#nomakeup correttivo, quindi, per nascondere le imperfezioni! Perché se “anche l’occhio vuole la sua parte”, la soluzione “al naturale” c’è.

