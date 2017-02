L’ossessione per La Rose di Lancôme, il cult sold out

Definita da qualcuno la creazione più bella di tutti i tempi, il make-up da collezionare che non può mancare in nessuna raccolta da beauty-addicted che si rispetti, un vero e proprio gioiello di trucco, La Rose à Poudrer di Lancôme è stata consacrata a cult dopo pochi giorni dal lancio.

Ma che cosa la rende così speciale? Come tutti i prodotti beauty che entrano nel Gotha dei più desiderati ha alcune caratteristiche imprescindibili.

La Rose à Poudrer Blush Highlighter di Lancôme è:

- obiettivamente bella, è un oggetto esteticamente piacevole da guardare e da esibire.

– ha ricevuto review positive, perché funziona, dona davvero il glow da Parisian girl che tutte le donne del mondo vorrebbero veder risplendere sulla propria pelle.

– è un prodotto esclusivo e innovativo, è stato lanciato come star product con la collezione make-up Absolutely Rose! di Lancôme per la primavera 2017 in edizione effimera. Cioé La Rose sarà disponibile solo per poco, della serie “o si compra adesso o è persa per sempre”. A meno che qualcuno decida di rivenderla su eBay e chissà a che prezzo!

-è social, è un cosmetico attira-like. Più fotogenica di Kim Kardashian!

– è di quegli oggetti che accendono il desiderio, chiunque la vede non può che esclamare «La voglio!»

– tutti provano a copiarla! Ha un alto tasso di Fake, sul web c’è persino chi pubblica tutorial per replicarla a casa! Basta fare una ricerca su Google per “DIY lancome rose highlighter” per credere!









Se ancora non l’avete comprata (siete un po’ in ritardo è vero), mai perdere le speranze. Anche se è già SOLD OUT nei punti vendita e online è possibile mettersi in lista d’attesa presso le Ethos Profumerie di tutta Italia per riceverla dal 1 marzo. Perché dopo essere andata due volte in rottura di stock, una terza fornitura è in produzione. La Vie Est Belle perché regala sempre un’altra chance.

Nel frattempo nell’attesa apritevi alla primavera con il look creato da Lisa Eldridge, creative director di Lancôme che cavalcando un trend forte sulle passerelle ha incentrato la sua collezione di trucco per la stagione dei fiori sul colore rosa. E tinto tutto il make-up di pink. Guardatelo nella gallery sopra.