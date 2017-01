Gli errori make-up che si fanno per la fretta

Non applicare il fondotinta sul collo. È il peggiore errore che si possa commettere. Sia che usiate i polpastrelli per stendere il fondotinta o un pennello, il segreto è sfumare bene il prodotto sotto la mascella per ridurre lo stacco di colore. Richiede mezzo secondo in più.

Non utilizzare il primer prima dell’ombretto. Il risultato sarà che in meno di un’ora l’eyeshadow si accumulerà nelle pieghe della palpebra. E poco conta che la formula sia in crema o in polvere, accadrà comunque se non create una base che garantisca la perfetta tenuta del trucco. Day Long Skin Perfector/Zone Difficili della linea Prima di Giorgio Armani Beauty è un gel latteo che si usa pre-trucco capace di assorbire il sebo e respingere il sudore assicurando pelle fresca e alta tenuta del make-up nelle aree del viso più lucide e oleose.

Non far assorbire bene la crema giorno sul viso prima di mettere il fondotinta. In questo caso l’effetto maschera è assicurato, il fondotinta non si amalgama bene e crea chiazze e spessore sulla pelle. Il consiglio è applicare una formula a rapido assorbimento come Smart Moisture Serum Prima di Giorgio Armani Beauty, con acido ialuronico e alghe rosse che regalano alla pelle luminosità e idratazione profonda. Dalla consistenza incredibilmente leggera e veloce da assorbire.

Non mettere la matita prima del rossetto. Intendiamoci: deve essere dello stesso tono del lipstick e usata solo per ridurre le probabilità di migrazione della texture oltre il contorno. Quindi la linea è sottile e lo stacco di colore non visibile. In alternativa un primer specifico da applicare come base risolve il problema. Eye & Lip Contour Perfector Prima di Giorgio Armani Beauty è pensato per due zone specifiche del viso, labbra e la parte inferiore del contorno occhi, per levigarle e definirle, prevenendo l’insinuarsi del rossetto, e del trucco in generale, nelle linee sottili o sui denti.

Non aspettare che si asciughi il mascara prima di ripassarlo. A meno che non vogliate di proposito l’effetto “clumps”, tra una applicazione e l’altra bisogna aspettare qualche secondo affinché la formula si asciughi in modo da evitare il formarsi di grumi sulle ciglia e averle perfettamente separate e definite.

IL TIP IN PIÙ

Se nonostante gli sforzi non riuscite a modificare i gesti meccanici che compiete davanti allo specchio, c’è un prodotto S.O.S il Refreshing Make-Up Fix Prima di Giorgio Armani Beauty, uno spray che fissa il make-up e protegge la pelle lasciando una finitura vellutata. Per donne sempre in a rush!