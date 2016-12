Silisponge: la nuova spugnetta per il trucco

Another benefit of #silisponge is it works well with cushion foundation. No more wastage! #mollycosmetics

La silisponge è realizzata in silicone non poroso, un materiale davvero morbidissimo. Simile ad una goccia d’acqua, e dalla consistenza super morbida, è davvero una rivoluzione!

Uno dei motti del brand che l’ha realizzata è: “No more wastage“, che tradotto significa “Basta più sprechi!“.

Perchè sì, anche se voi non ve ne rendete conto, le classiche spugnette assorbono prodotto. Di conseguenza, siete costrette ad utilizzare più fondotinta o correttore in quanto la vostra spugnetta ne ha già assorbito un bel po’. La situazione è la stessa con l’utilizzo di un pennello. Questo non accade con la silisponge.