Lustre: la nuova tecnica per illuminare il viso

Avete mai sentito parlare di questo che sarà il prossimo trend make-up? Eravamo infatti passati dal baking allo strobing, come tecniche per conferire in modo più naturale possibile, un’aspetto luminoso al viso. Ma per queste prossime stagioni vedremo un nuovo metodo: il lustre. Vediamo in cosa consiste.

Il lustre, consiste nell’applicare l’illuminante in modo no marcato come facciamo di solito specie sulla zona a ”t” che è già lucida di suo e ciò potrebbe dargli una lucidità maggiore. Consisterà invece nel dare al viso un finish molto naturale tipico del look ”make-up no make-up”.

Per realizzarlo, occorre dapprima usare un fondotinta su tutto l’incarnato ( opacizzante se si ha la pelle grassa o in formula di bb cream per pelli miste). Dopodiché si passa ad applicare il tocco magico di questa tecnica, ovvero il fard in crema. Sembra scontato ma un blush cremoso aiuterà a fare almeno parzialmente da base all’illuminante in polvere o cipria perlata da usare sull’osso zigomatico.

Gli occhi si potranno abbinare a questo viso luminoso, grazie all’uso di matite brillanti da usare sia su tutta la palpebra mobile che sotto l’arcata sopraccigliare e all’angolo interno.

Il lustre si adatta meglio in base al proprio colorito di pelle. Infatti, chi ha la carnagione chiara è meglio usare fard sul pesca, mentre chi ha l’incarnato olivastro dovrà preferire dei blush sul bronzo.

A voi piace questo trend di usare l’illumianante con un tocco naturale, o preferite calcare per un’effeto più evidente?