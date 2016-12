Errori di make-up da evitare!

Che siate principianti o esperte in make-up, qualche errore accidentale può capitare a tutti, specie se si è di fretta. Ed ecco qui che in questo post vedremo una lista con alcuni tra i più comuni errori che si fanno ma che possono essere facilmente risolti con piccoli accorgimenti.

1) Se hai appena applicato il fondotinta nuovo di zecca che al negozio sembrava essere il tuo colore perfetto, in realtà una volta applicato sul viso ha lasciato il netto e antiestetico distacco con il colore del collo, e questo è dovuto al fatto di essersi ossidato. Per ovviare il problema è bene applicare tale prodotto con una spugnetta possibilmente inumidita di acqua termale.

2) Stai applicando il mascara e all’improvviso o starnutisci o accidentalmente sporchi la palpebra ed ecco che il capolavoro del trucco viso ed occhi di ore ed ore va in frantumi a causa tutti i segni lasciati dal mascara. Ma niente paura, non devi fare altro che attendere qualche secondo e rimuovere ogni traccia con un cotton-fioc imbevuto di struccante e il disastro scomparirà in un’istante!

3) Se ti sembra di aver esagerato con il fard e non hai intenzione di rifare la base daccapo, allora passaci sopra con un pennello ampio un po di fondotinta in polvere compatto e il colore forte del blush si attutirà. 4) Hai disegnato le sopracciglia in maniera troppo netta ed ora non sai come fare? prendi lo scovolino di un vecchio mascara pulito e passalo tra le sopracciglia pettinandole così da rimuovere l’eccesso di prodotto. Con un pennellino angolato piccolo, prendi del correttore e passalo interno alle sopracciglia per pulire la zona circostante.

5) Hai usato un rossetto lucido ma vorresti tenerlo su per il colore e non per l’effetto glossato che proprio non sopporti? allora prendi un clinex e tamponalo sulle labbra per togliergli la lucidità. Poi prendine uno pulito, appoggialo su di esse con una mano e con l’altra tamponaci sopra della cipria per renderlo matt e duraturo.