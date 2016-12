Quando il make-up è un vizio che crea dipendenza

Se siete sempre le prime a provare il nuovo colore di tendenza. Se non vi sfuggono i lanci più innovativi . Se quando si parla di rossetti, la questione non è trovare il tono che si abbina al meglio al vostro colorito, ma la texture che non deve migrare, deve asciugare subito, deve essere scrivente e deve durare a lungo. E se per voi i basici non sono i must da guardaroba come il little black dress, ma un arsenale di prodotti che una donna con un rapporto normale con il trucco non prenderebbe minimamente in considerazione, tipo il primer illuminate, una palette per gli smoky eyes, un pennello specifico per il contouring, i correttori per il color correcting, il mascara per le sopracciglia e lo spray per fissare il trucco, solo per citarne altrui. E infine, se quando trovate il marchio che soddisfa le vostre esigenze non lo cambiereste per nulla al mondo, ci rimanete avvinghiate come l’edera su un muro e da questo vi aspettate sempre il massimo, perché l’ultima cosa che desiderate è essere deluse, sarebbe come un tradimento del vostro partner.

Allora la diagnosi giusta per la vostra sindrome è che il make-up è un vizio addictive, solo con il trucco vi sentite voi stesse e senza è come uscire di casa nude. In altre parole siete incurabili beauty junkies. Per voi non c’è speranza, avete bisogno di trovare quei prodotti che soddisfano il vostro alto tasso di maintenance.



Per chi ha questa natura da insuperabile esigente Urban Decay ha una risposta per tutto, perché l’alta performance dei suoi prodotti è studiata per soddisfare le più sfegatate make-up addicted, ma anche le principianti più sprovvedute, che non potendo contare sulla manualità hanno bisogno di prodotti dalla massima resa.

Non a caso la Palette Naked Ultimate Basics, con 12 nuance in tutte le declinazioni neutrali, per osare uno sguardo nude, ma sexy e fumoso in ogni momento della giornata, accessoriata dal pennellino doppio per sfumature degne di una professionista e istruzioni per l’uso, è diventata un cult.

O i rossetti Vice Lipstick, dalla Pigment Infusion System™, segreto dietro una texture iper-cremosa e una ricchezza di colore unica e dal mix di burri che danno alla formula la massima idratazione e comfort, sono di quelli della serie “non ne è ho mai abbastanza”, perché l’intera palette dei rosa, dei rossi, dei burgundy, degli arancio e dei nude non sono sufficienti, servono tutte le nuance disponibili sul mercato, 100, anche le più estreme, dal verde, al blu, al grigio per calmierare frenesie da rossetto.

Ma anche le 24 nuance di All Nigher Liquid Foundation, annoverate come la lingerie di ogni beautycase, sono di quelli che “una volta provati non si può più fare a meno”. Grazie alla varietà di colori per adattarsi a ogni incarnato, alla perfetta aderenza alla pelle, al finish nude che non fa trasparire imperfezioni ma che sventa il pericolo dell’effetto maschera. Come uscire senza?

Last but not least, gli ombretti cult Liquid Moondust, sono nati per lenire lo sfegatato desiderio di glitter, perché costituiscono l’accessorio hot per ogni party, con particelle iridescenti piccolissime in 3D che fanno risplendere gli sguardi come stelle. Facilissimi da applicare, con una texture liquida, fresca e che si asciuga in un attimo. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli.