Sopracciglia voluminose con una saponetta!

1) Il primo trucchetto di cui vi voglio parlare è quello che avete letto nel titolo. L’inventore di ciò è il fautore del brand Anastasia Beverly Hills, conosciuta soprattutto per i suoi prodotti impeccabili per le sopracciglia, Anastasia Soare. I vari video tutorial che si ispirano all’originale e che stanno girando sul web, mostrano questo stratagemma: prendendo un pennello e strofinandolo su una saponetta, si creerà una schiuma che si applicherà sulle sopracciglia fungendo come prodotto ceroso per aumentarne il volume.

2)Un’altro tip è il classico olio di ricino da usare dopo lo struccaggio sulle sopracciglia tramite un cotton fioc o un vecchio scovolino di mascara. Facendo questo almeno per un mese, il risultato sarà garantito!

3)Se non avete o non volete usare l’olio, potete optare per una maschera a base di aloe vera gel e qualche goccia di olio di oliva che, mescolandole insieme, andrete ad applicare per circa un’ora sulle sopracciglia per renderle anche più belle oltre che voluminose.

Ciò è dovuto al fatto che le sostanze usate nell’aloe vanno ad agire sui follicoli dei peli, così da stimolarne la crescita. E’ l’ideale soprattutto per chi ha zone rade in cui i peli non crescono.