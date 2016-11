Cosa rende un prodotto multiuso un eroe da borsetta

Non basta la promessa che possa espletare più funzioni – tra l’altro anche difficile da mantenere nel mondo cosmetico. O che abbia un uso post uso, quindi che sia riciclabile per il packaging che può avere altra destinazione o solo perche è fatto di un materiale che può essere riutilizzato.

Se l’obiettivo è scegliere un unico tool problem solver che riesce anche fuori casa a sopperire a un intero beautycase, non fatevi lanciare fumo negli occhi dal nome che intrinsecamente allude alla multifunzionalità, è la texture che conta. Sì, proprio la consistenza del prodotto deve essere magica e adattabile alle funzioni che promette.

Un esempio ben riuscito di prodotto make-up multiuso è il Matitone Rossetto di Purobio Cosmetics. Dal nome non si direbbe visto, che si tratta di un rossetto in pencil, in realtà ha una texture burrosa e facilmente sfumabile che lo rende universale e perfetto per compiere tutti i gesti necessari per creare un make-up completo. Un all-in-one nel vero senso della parola, ricco in oli essenziali che rendono la mina extra-morbida, tanto che a contatto con il calore della pelle quasi si scioglie. Per essere trasformato in ombretto da usare sulle palpebre, in blush per colorire le guance senza paura di disegnare tratti che non si riesce a sfumare. In matita per il contorno labbra per definire la forma della bocca e infine in rossetto per riempirla di pigmento.

Inoltre, il fatto di avere una natura bio e di essere testato per allergie al nickel sono requisiti non indifferenti per un prodotto che si fregia di essere multifunzione,dovendo essere usato in tutta sicurezza e senza effetti collaterali su ogni parte del viso.