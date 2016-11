I modi alternativi di usare la matita labbra

Per alcune è così anni ottanta eppure garantisce la maggiore durata del rossetto evitando involontarie migrazioni. E poi con le nuove tecniche di trucco come il contouring e con l’avvento delle nuove texture liquide per i rossetti, le matite labbra sono diventate indispensabili. Il segreto per farne l’upgrade è non usarle nel modo solito, perché il contorno labbra a contrasto alla Pamela Anderson è out.

VOLUME

Usatela per un effetto plumping express definendo il contorno e ricalcando sulle naturali linee verticali della bocca. Poi applicate un gloss o un lipstick sheer.

CONTOURING

Definite e scurite il contorno, meglio usare un Matitone Rossetto come quello di PuroBio Cosmetics dalla mina cremosa, e poi colorate fino a centro bocca in modo da sfumare lo stacco tra matita e rossetto, infine applicate il colore in nuance con la matita. Farete invidia a Kylie Jenner.

CORREGGERE

Se non amate che la matita sia visibile, applicate prima il rossetto e poi usatene una in nuance, Lipliner PuroBio Cosmetics per esempio, per ripassare i contorni dove serve in modo da perfezionare la forma.

RIDIMENSIONARE

Se avete la bocca già molto carnosa la matita labbra non è il massimo ma con i nuovi rossetti liquidi è un must. Applicatela escludendo l’arco di cupido e i lati della bocca, in modo da addolcirne la forma e non farla apparire troppo finta. È un tip di Nikkie Tutorials, la beauty blogger più seguita del web.

SFUMATURE

Usate la matita con la punta non troppo definita così è più facile sfumarla sotto il rossetto. Le lip liner con la punta temperata a volte donano un’allure troppo severa alla bocca.

INGRANDIRE

Se avete le labbra piccole non usate la matita per ridisegnarla fuori dal suo contorno, piuttosto giocate di chiaro-scuri. Sull’arco di cupido e sul contorno labbra superiore usate un tono più chiaro, fate lo stesso per il labbro inferiore se troppo sottile. Matitone Duo Labbra Day & Night di PuroBio Cosmetics ha già due nunace per lavorare con giochi d’ombra sulla bocca. Per il resto, soprattutto i lati, usate una matita anche di due toni più chiari prima di applicare il rossetto, creerete l’illusione ottica di avere un bacio più pieno e sensuale.