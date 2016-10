Make up sorprendente: cambia il tuo look classy!

Avete mai avuto la sensazione che al vostro look mancasse qualcosa? A volte non è necessario svuotare l’armadio per modificare il vostro outfit, ma la soluzione può essere più semplice di quanto pensiate! L’idea mi è venuta qualche settimana fa, quando durante la settimana della moda ho avuto la possibilità di rifarmi il trucco dai make up artist di Mac, che sotto loro consiglio, dopo aver valutato il mio look, hanno deciso in base ai miei appuntamenti di puntare ad un make up sorprendente e si, anche molto appariscente!

Si sa che durante la settimana della moda tutto è permesso e bisogna osare, ma il consiglio può essere altrettanto valido anche per voi. Per esempio se vi trovate ad uscire dall’ufficio per un aperitivo o un appuntamento, ed avete indosso il vostro solito tailleur o un completo da ufficio, non dovete necessariamente portare con voi il cambio per la sera, ma potrete portare con voi semplicemente la vostra pochette con dentro gli ombretti e i rossetti che mai avreste pensato di utilizzare, ma che in realtà saranno loro a farvi fare la differenza.

Il make up realizzato su di me ha come focus i glitter blu, che hanno impreziosito il mio sguardo ed anche il mio look, richiamandone il colore dei capi che indossavo, e rendendolo davvero particolare, femminile ed adatto per una circostanza non convenzionale (trattandosi di un cocktail di sera). Naturalmente come ogni make up che si rispetti è stato dato un occhio di riguardo alla base, fondamentale per il risultato finale. Cosa vi sembra, vi piace? Parola d’ordine: osare!

Un saluto dalla vostra Beauty Reporter Ornella!