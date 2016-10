Come creare un make up colorato invernale

L’inverno è ormai arrivato e con lui i nostri look cambiano di tonalità. Avviene lo stesso per il make up, che diventa più strutturato e definito, con l’utilizzo di prodotti long lasting ed anche di skincare. La nostra pelle si è indebolita e con il freddo tende a screpolarsi, proprio per questo motivo dobbiamo prendercene cura con prodotti adatti e specifici.

Oggi vi spiego come creare un make up invernale, ma colorato. E’ un make up che ultimamente scelgo spesso, perché mi dona luce e vitalità al viso e soprattutto, con pochissimi ritocchi può durare fino a sera.

Iniziamo da una buona base, io mi trovo molto bene con la BB cream che potrete trovare in commercio di moltissimi brand. I prodotti utilizzati per creare il make up che vi sto proponendo non sono molti e quindi possono essere portati facilmente in borsetta; in questo caso sono di Elizabeth Arden, ma potrete sviluppare l’idea anche con prodotti che avete già.

Step 1: partiamo dal fondotinta, il Fondotinta Anti-Aging PREVAGE, liquido e facile da applicare, long lasting, potrete applicarlo con un pennello oppure con una spugnetta in modo omogeneo su viso e collo. Vedrete subito come cambia il vostro incarnato, diventando più luminoso ed omogeneo.

Step 2: sfumate sugli zigomi la terra abbronzante Sunset Bronze, la terra ormai viene molto usata anche in inverno, per donare luce al viso e per ricordare i toni estivi dell’abbronzatura.

Step 3: eye-liner sugli occhi colore blu pavone, una linea definita dai toni accesi, che si abbina perfettamente ai look invernali. Fate attenzione all’applicazione, scegliete prodotti con un pennellino definito e che eviti sbavature. Vi consiglio il Beautiful Color Bold Defining 24HR Liquid Eye Liner, facilissimo da applicare.

Step 4: sulle labbra, Bold Liquid Lipstick, dai toni ciclamino. Il colore è ideale per tutti i toni dell’incarnato e soprattutto di grande tendenza, lo abbiamo visto sulle riviste e alle sfilate di quest’anno.

Per finire, mascara sulle ciglia e sarete perfette! In 4 semplici step e circa 7 minuti avrete realizzato il vostro make up da star! Vi aspetto sul mio blog con tantissimi altri consigli!