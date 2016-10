Make-up Aututnno/Inverno

Stanche di tornare alla routine di tutti i giorni dopo le meritate vacanze estive? Niente paura, rinnoviamo il nostro look con i nuovi trend per queste fredde stagioni. Scopriamoli insieme!

Prima di tutto torneranno sugli occhi i mitici smokey eyes soprattutto sui toni del grigio oltre che del nero. Ma non solo! Eh sì, perché a delineare l’occhio, l’eyeliner sarà l’arma da usare. Questo sarà soprattutto molto grafico e da stendere tra le ciglia inferiori.

Ma tranquille i colori non saranno solo scuri da diventare protagonisti sugli occhi, ci saranno nuances più brillanti come l’azzurro Serenity ( che è stato il colore must per quest’anno 2016) e più particolari come il giallo ocra e l’arancione da usare in combo con un colore scuro per definire l’occhio.

Per queste stagioni, immancabile sarà l’uso di glitter ovunque. Dalle labbra, come abbiamo visto nell’articolo sulle crystal lips, agli occhi, specie sopra a toni scuri per illuminarli, o semplicemente per dare un tocco di luce giusto all’angolo interno.

Per le labbra, invece, i toni di rossetti passeranno da quelli più tenui sul rosa ed il pesca, a quelli più dark sul vinaccia, bordeaux e prugna. Tinte dunque molto decise da usare prettamente in abbinamento ad occhi nude.