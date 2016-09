Tutti i trend makeup Autunno 2016

Tornate dalle vacanze e ripresa la solita routine, tutte abbiamo voglia di dare una sferzata di novità alla nostra vita prima di riprendere a pieno ritmo la vita di tutti i giorni.

Come fare? Forse, ho la soluzione adatta a voi : scopriamo insieme i trend makeup per l’Autunno 2016 ed immergiamoci nelle tendenze più all’avanguardia in fatto di maquillage!

- I colori d’Autunno hanno calcato le più note passerelle della stagione f/w tornando alla ribalta senza conoscere mezze misure. Mora, vinaccia, bordeaux e nuances dark dalla texture cremosa e matte, tingeranno le nostre labbra come fossero frutti di bosco. La donna acquisterà finalmente un’aria audace, sensuale e dal carattere forte nel segno di un look gotico e punk.

Gli occhi, invece, resteranno rigorosamente nude e con un tocco di mascara per un ipnotico sguardo alla Twiggy.

-Eyeliner grafici incorniceranno i nostri occhi nel ricordo dei 60’s. Linee irregolari o perfettamente dritte andranno a dipingere palpebra superiore e, per le amanti dell’azzardo, anche quella inferiore andando a disegnare ciglia da bambola.

-Cascate di glitter impreziosiranno il makeup, applicati nell’angolo interno dell’occhio, al centro della palpebra oppure tra due linee di eyeliner. Brillantini e luccichii doneranno un’aria rock e pop allo stesso tempo. Le più audaci, poi, potranno azzardare con una spolverata di glitter sulle gote .

Il resto del makeup sarà rigorosamente nude.

-Per le inguaribili romantiche, la delicata allure di rossetti dalle nuances rosa e pesca continuerà a calcare la cresta dell’onda, impreziosita da gloss luminosi e volumizzanti.

Non esisteranno vie di mezzo, da dark a light, da strong a sweet!

Non abbandonerà, poi, il nostro cofanetto dei trucchi nemmeno il rossetto rosso lacca, evergreen amato dalle donne di tutto il pianeta . Chi non ha mai ceduto al fascino di labbra così sexy?

Quindi, pennelli alla mano e scegliete il vostro trend makeup Autunno 2016 preferito per destreggiarvi tra look gotici, maquillage pop e makeup classici intramontabili.