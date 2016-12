Christmas time with Instax mini 70

Dicembre, il Natale, le luminarie, i regali e i momenti passati con la famiglia. Dicembre è questo per me. Il mese più bello e più gioioso dell’anno.

È il mese che più preferisco, specialmente perché posso passare del tempo con mia sorella, Elena, di 14 anni. Viviamo in due città differenti, e per questo purtroppo non ci vediamo spesso, e il Natale ormai è diventato il “nostro momento”.

Nelle settimane che lo precedono ci dedichiamo l’una all’altra, tra compere insieme, addobbi, giochi e foto.

Entrambe siamo due appassionate di macchine fotografice, e sin da subito ci siamo affezionate alla Instax Mini 70 di Fujifilm. Ogni cosa che facciamo la documentiamo!

A casa dei mie genitori, infatti, abbiamo una parete a noi dedicata, con le foto di tutti i nostri momenti passati insieme.

Dall’uscita io e lei da sole per il centro della sua città, al momento passato a bere cioccolata calda con panna, mentre ci raccontiamo i suoi successi scolastici o le sue prime cotte.

E click dopo click, ci portiamo a casa la foto delle nostre mani intrecciate a quella di mia sorella con la faccia immersa dentro la sua tazza di cioccolata al latte.

Un’altra cosa che adoro fare in quelle settimane, è uscire con lei e le sue amiche. È divertente confrontarsi con una generazione completamente diversa e fare da “mentore” a tutte loro! E anche qui ci portiamo a casa il nostro ricordo: una foto scattata con i FILM INSTAX MINI MONOCHROME compatibili con tutta la gamma di fotocamere istantanee della serie Instax Mini di Fujifilm. Quattro ragazzine che passeggiano tra i negozi.

La nostra bacheca dei ricordi ogni anno diventa sempre più piena. Per questo motivo, quest’anno, ho deciso di regalare per Natale a mia sorella una fotocamera istantanea Instax Mini 70, che sia solo sua, per dar vita ad uno spazio tutto suo di ricordi. Il regalo perfetto per lei, e per la sua nuova vita di ricordi.



