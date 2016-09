Shop & Share: Tosca Blu

Su Glamour Italia di Settembre, avrete sicuramente notato lo speciale Semestrale Shop & Share, consigli per gli acquisti autunnali di dodici blogger sotto la supervisione dl bravissimo stylist

Simone Guidarelli. Siamo state chiamate a scegliere sedici pezzi di brand di moda, accessori e beauty e condividere i nostri outfit.

Quando ho visto la collezione di Tosca Blu per l’autunno inverno 2017 ne sono rimasta innamorata, ispirazione British e rimandi agli anni ’70, colori scuri, forme ed ispirazioni geometriche,

mi hanno conquistata.

Ho scelto una borsa che non passa inosservata, di grande carattere, una forma decisa e pratica che mi accompagnerà nelle mie giornate business e renderà il mio look speciale.

Ecco, allora, la mia prima proposta per il giorno, massima eleganza con un abito bianco caratterizzato da maniche a kimono, ai piedi immancabili sandali dal tono giocoso e la mia nuova Tosca Blu, capiente, da portare a mano o sulle spalle. Che ne dite? Vi piace?

E, prestissimo, la mia proposta per la sera, un aperitivo speciale con le amiche sempre in compagnia della mia borsa Tosca Blu.

www.mywishstyle.com