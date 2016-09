Shop & Share: Laura di Maggio

La borsa Laura di Maggio, uno dei trend di questo Autunno/Inverno!

Se dovessi rispondere alla domanda “Qual è l’accessorio del quale sei più innamorata?”, io risponderei “la borsa“, sicuramente.

Sono sempre alla continua ricerca della borsa perfetta, da abbinare a qualsiasi capo, e che non mi stanchi mai.

Comoda e capiente, ma soprattutto pratica, per poterla portare con me tutto il giorno.

Finalmente posso dire di averla trovata, creata dal brand Laura di Maggio, che nasce nel lontano 1985, a Milano, dalla creatività dei due stilisti, Laura e Alberto, che oltre alla progettazione delle collezioni, si occupano in prima persona anche della produzione. Da piccolo laboratorio artigianale, negli anni, grazie alla qualità dei loro prodotti, si trasformano in una vera e propria azienda.

L’attenzione ai dettagli, alla costruzione delle forme, l’abilità manuale dei loro artigiani e l’accuratezza nella produzione, fa sì che il prodotto finale “Laura di Maggio” si incontri a pieno con lo spirito della moda “Made in Italy”, rendendo le loro borse un “sogno di indossare”.

Questo must have Autunno/Inverno è il passepartout perfetto sia per il giorno che per la sera. Infatti io ho potuto indossare la borsa Laura di Maggio con un outfit da giorno, abbinato ad un beauty look molto semplice: eyeliner grafico e un velo di blush rosato. Con un outfit da sera, invece, giocando con l’aggiunta di un ombretto nero marcato nella rima inferiore dell’occhio e un rossetto prugna.



Possiamo dire, quindi, che la ricerca della borsa perfetta è conclusa

Visitate il mio sito o seguitemi su Instagram per scoprire altri outfit!

www.armoiredesmodes.com

@martinachiella IG