Shop & Share – La city bag di Deichmann per un look Day & Night

La city bag, adatta sia per un look da giorno che da sera, è la via di mezzo perfetta tra una pochette e una maxi bag. Non troppo grande, non troppo piccola, maneggevole e pratica, con manico corto o tracolla, è stato il trend dell’estate e, con la sua allure urban, continuerà a esserlo per tutto l’Autunno.

La mia scelta è ricaduta su una city bag di Deichmann. A blocchi di colore, bianca, nera e grigia, con nappina pendente sul davanti – tendenza insuperabile anche per la prossima stagione – e manico corto. Incarna il perfetto connubio di eleganza e modernità, abbinabile con qualsiasi look.

Non a caso, l’ho scelta per due look completamente diversi tra loro.

Il primo: abito rosso con scollo sul retro, scarpe con tacco vertiginoso e occhialoni neri da diva.

Di sicuro, più adatto per la sera, è un look da cocktail, da incorniciare con un morbido rossetto rosso. Il questo caso, le linee pulite e simmetriche della mia borsa di Deichmann e i contrasti di colore, hanno contribuito a rendere ancora più ricercato e luminoso il mio look.

Il secondo, molto più sporty! Jeans boyfriend skinny leggermente strappati, t-shirt basic bianca, city bag di Deichmann da portare a tracolla. Perché durante il giorno a tutte piacere essere comode, tra una corsa in treno e il solito ritardo a lavoro.

I dettagli? Maxi collana statement per impreziosire la semplicità della tee e cappello a tesa larga.





Una sola borsa, due look differenti ma molto, molto sprint!

Seguimi su INSTAGRAM @mariagraziaceraso