Shop & Share: look da giorno con Princesse Metropolitaine

Avete visto il look da sera firmato Princesse Metropolitaine che vi ho proposto la settimana scorsa? Bene, oggi invece voglio mostrarvi un outfit da giorno che non passa inosservato. Dimenticate i classici jeans, e provate un pantapalazzo scuro a vita alta.

Questo modello, se indossato con un po’ di tacco, slancia tantissimo. Se vi sembra troppo elegante, potete sdrammatizzarlo come ho fatto io con una tee sbarazzina. Una stampa insolita quella della cravatta lavorata con paillettes, che contornano anche il colletto. Fatela sblusare leggermente fuori dal pantalone.

Cosa ne pensate? A me l’effetto d’insieme piace moltissimo. Come scarpe, ho scelto un paio di zeppe silver: comode da tenere tutto il giorno, e molto luminose. Al posto della shopping bag, ho optato per uno zainetto in pelle: una soluzione perfetta e assolutamente di tendenza.

Per quanto riguarda gli accessori, ho pensato all’essenziale: un orologio dal cinturino sottile color ghiaccio, ed un paio di orecchini in silver e rose gold.

Se, poi, quando uscite di casa la mattina presto, la temperatura non è clemente, potete optare di indossare una maglia con una lavorazione in pizzo sulla schiena, che a contrasto con la tee bianca regalerà un tocco chic.

Per quanto riguarda il make up, ho osato un po’ con le labbra: ho scelto un rossetto scuro dello stesso colore della cravatta stampata. Questi colori sono più adatti di sera, ma se dosati bene danno una marcia in più anche ai look da giorno. I capelli invece li ho preferiti sciolti con un leggero mosso. Cosa ne pensate? Spero di avervi dato qualche utile suggerimento per creare un look da lavoro diverso dal solito e perfetto per iniziare l’autunno con sprint.