Shop & Share: Instax Mini 70 di Fujifilm

Oggi, vi parlo della Instax Mini 70 di Fujifilm, una fotocamera instantanea dal design moderno e semplice.

Indispensabile per le amanti della fotografia come me. In questo mese, fatto di viaggi in giro per il mondo, l’ho portata sempre con me, per immortalare tutti i ricordi più significativi di quest’ultimo periodo.

Con tre modalità differenti, la Instax può essere adatta a qualsiasi scatto:

– MACRO, per scatti a 30 cm dal soggetto;

– PAESAGGIO, per fissare gli scenari più belli da lontano;

– SELFIE, per degli autoscatti mozzafiato.



La nuova istantanea di Fujifilm è perfetta, quindi, per molteplici situazioni.

Io, personalmente, adoro utilizzarla per scattare qualche dettaglio dei miei look preferiti, come questi due outfit estivi: uno giorno e l’altro sera.

Un outfit divertente e giocoso, quello giorno, caratterizzato da un beauty look particolare e marcato: eye-liner grafico, smokey eyes nero solo nella rima inferiore, e un rossetto prugna.

Per la sera invece si cambia completamente tema, ma si mantiene lo stesso identico make-up, puntando tutto sui capelli, prima raccolti e ora liberi sulle spalle, e mossi.

Chiaramente non potevo non scattare un selfie con la mia Instax!

