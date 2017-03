L’editoriale del direttore

- ELOGIO DELLA LEGGEREZZA -

Nella vita, prima ancora che nella moda. Il mondo sta vivendo un pesante senso di oppressione e apprensione. In tanti, troppi, lo condividiamo. E sogniamo il cambiamento. Leggerezza non vuol dire superficialità o effimero (Platone non me ne voglia). Il bel saggio del filosofo francese Gilles Lipovetsky De la légèreté rimette al centro quello che storicamente era considerato un valore solo sul fronte estetico (basti pensare alla danza).

La rivoluzione degli ultimi decenni con le tecnologie leggere, la virtualizzazione digitale e le nanotecnologie cambia completamente la prospettiva. La società della leggerezza è anche quella dell’accelerazione. Quindi perché non applicarla anche al pensiero? Liberarsi di pesanti fardelli, di abitudini statiche e ripetitive, di schemi rigidi e confini costrittivi vuol dire ritornare

a volare. E allora proviamo a immaginarci farfalle o libellule, a dar valore al nomadismo (intellettuale, professionale in primis), ad abbandonare vecchi retaggi e rigidi pregiudizi.

Solo così potremo dar vita al nuovo.

P.S. Vi aspetto tutte a Bologna sabato 8 aprile per un Glamorous Weekend all’insegna del… Greenery!

Cristina Lucchini, direttore di Glamour