Il nuovo galateo della tavola. Anzi, di quattro tavole

Se hai già comprato il nuovo numero di Glamour (brava!), di sicuro ti è venuta voglia di organizzare una cena con una mise en place “rivoluzionaria”. E pietanze che non siano da meno, of course!

Sul magazine hai trovato delle idee di menu. Qui di seguito le ricette supedettagliate. Sono tutte opera di Francesca Martinato, food writer di base a Londra, autrice di un manualetto che è una vera chicca: Prova a dirlo con una cena (Trenta Editore). Ex modella, ex ricercatrice scientifica, lei ha davvero una marcia in più. In tavola e nella vita.



1- LA PRIMA CENA DI LUI DA TE

Obiettivo: prendere il partner per la gola. Dunque: sì a pietanze che abbiano il gusto dell’impegno e della passione, no a esperimenti culinari estremi.

Se vuoi iniziare bene: bruschette arcobaleno

√ La lista della spesa per 2 persone: 4 fette di pane di semola di grano duro, 1 porro, 3 cuori di sedano, 1 zucchina piccola, 1 peperone giallo piccolo, 15 pomodorini datterini, 1 spicchio d’aglio, 20 gr di basilico, 20 gr di prezzemolo, 20 gr di menta, 2 cucchiaini di capperi, 3 cucchiaini di olive taggiasche, 8 acciughe sott’olio, olio extravergine d’oliva e sale fino.

√ La preparazione: pulisci il porro eliminando le foglie esterne; taglialo a quadratini insieme a sedano, zucchina, peperone e pomodorini. Metti tutto in una casseruola. Poi, sminuzza i capperi, le olive e le acciughe; aggiungili al resto e al trito di basilico + aglio + prezzemolo + menta. Mescola bene. Condisci con olio e sale poco prima di servire.

Tosta le fette di pane su una griglia calda e ricoprile con le verdure.

A seguire: satay di pollo

√ La lista della spesa per 2 persone: ½ petto di pollo tagliato a striscioline, il succo di 1 limetta, 1 cipolla piccola tagliata fine, 1 radice di citronella, 5 cucchiai di latte di cocco, 80 gr di burro d’arachidi, olio extravergine d’oliva, sale fino.

√ La preparazione: il giorno prima, metti le striscioline di pollo a marinare nel succo di limetta e 5 cucchiai di olio extravergine. Taglia la citronella a rondelle molto sottili perpendicolari alla lunghezza. Soffriggile in olio extravergine con la cipolla fino a doratura. Togli il soffritto dal fuoco e mettilo nel mixer insieme al burro d’arachidi e al latte di cocco. Trita il tutto in modo da ottenere una crema soffice. Aggiustala di sale.

Infila le striscioline di pollo in bastoncini da spiedo e cuocile su una griglia calda. Non dimenticare il sale. Servi in tavola con la salsa tiepida.

Per chiudere in dolcezza – parte I: uva al sesamo

√ La lista della spesa per 2 persone: 200 gr d’uva bianca senza semi, 1 cucchiaino d’olio di sesamo, 1 cucchiaio di succo di limetta, 4 cucchiaini di semi di sesamo, sale fino e pepe nero macinato.

√ La preparazione: taglia ogni acino d’uva in 4 spicchi. Mettili in una casseruola e condisci con olio di sesamo e succo di limetta. Aggiungi i semi di sesamo (precedentemente tostati per un paio di minuti in una padella antiaderente.) e aggiusta di sale e pepe.

Per chiudere in dolcezza – parte II: spicy mousse al cioccolato fondente & peperoncino

√ La lista della spesa per 2 persone: 150 gr di cioccolato fondente al 70%, 150 ml di panna fresca, 2 cucchiai di miele, 25 gr di burro, ½ cucchiaino di cannella, un po’ meno di ½ cucchiaino di peperoncino.

√ La preparazione: sciogli il cioccolato a bagnomaria, toglilo dal fuoco e uniscilo al burro (già fuso).

In un altro pentolino porta a ebollizione la panna insieme al miele, in tre riprese versa il composto sul cioccolato fuso. Mescola di continuo fino a che gli ingredienti saranno ben amalgamati. Aggiungi peperoncino e cannella. Mescola ancora. Dividi il preparato in 2 coppette e lascia riposare la mousse in frigorifero per un paio d’ore.

2- CENA DI PRIMAVERA

Per dare il bentornato alla bella stagione serve una cucina che celebra i colori e la freschezza delle primizie.

Se vuoi iniziare bene: pinzimonio di verdure

√ La lista della spesa per 4 persone: 3 carote, 2 peperoni (1 giallo e 1 rosso), 10 rapanelli, 4 coste di sedano, 80 ml di olio extravergine, 80 ml di aceto balsamico, 4 cucchiaini di senape Dijon in grani, sale e pepe nero.

√ La preparazione: taglia le carote in 4 parti nel senso della lunghezza, prosegui con i peperoni e il sedano a listarelle, i rapanelli a metà. Disponi il tutto in un’insalatiera. Dopo, trova 4 ciotole da pinzimonio, in ognuna predisponi: 20 ml olio extravergine, 20 ml di aceto balsamico, 1 cucchiaino di senape, un pizzico di sale e di pepe.

A seguire: risotto con piselli e zafferano

√ La lista della spesa per 4 persone: 350 gr di riso Carnaroli, 200 gr di piselli sgusciati, ½ bicchiere di vino bianco, 1 cucchiaino di pistilli di zafferano, 20 gr di burro, 1 carota, 2 cipolle bianche, 1 gambo di sedano, Parmigiano Reggiano grattugiato, sale fino e pepe nero macinato.

√ La preparazione: la sera prima, immergi nell’acqua i pistilli di zafferano.

Il giorno della cena parti dal brodo vegetale: per mantecare il riso fai bollire un litro d’acqua con la carota, la cipolla e il gambo di sedano. Tempo: 20 minuti.

Soffriggi nel burro ½ cipolla tagliata a pezzettini fino a doratura. Aggiungi un mestolo di brodo e i piselli. Una volta cotti quest’ultimi, mettili da parte. Soffriggi la seconda metà di cipolla. Unisci il riso e tostalo per 2 o 3 minuti. Sfuma con il vino bianco. Continua aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale. A metà cottura, unisci i pistilli e l’acqua in cui si trovano (che sarà diventata di colore rosso/arancione intenso). Per finire, incorpora i piselli e aggiusta di sale e di pepe. Servi il piatto con del Parmigiano grattugiato in superficie.

In alternativa (o in più): pesce spada alla griglia con asparagi e cipollotti

√ La lista della spesa per 4 persone: 4 tranci di pesce spada, 330 gr di asparagi medio-grandi, 170 gr di cipollotti piccoli, 10 gr di prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale fino.

√ La preparazione: in una griglia ben calda cuoci i tranci di pesce spada fino a doratura (indicativamente 3 minuti per parte a fiamma medio-alta).

Adagia il pesce cotto in una pirofila e condiscilo con circa 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva e il prezzemolo tritato.

Lava bene gli asparagi ed elimina la parte finale del gambo. Tagliali longitudinalmente. Scalda una padella antiaderente e grigliali per circa 3 minuti per parte (4 se sono molto grandi), senza far perdere loro la croccantezza. Adagiali in una pirofila e condisci con un filo di olio.

Taglia a rondelle i cipollotti e mettili a soffriggere a fuoco vivace con olio extravergine d’oliva. Aggiungi 2 cucchiaini di zucchero, un pizzico di sale e continua a cuocere fino a che lo zucchero sarà caramellato (12-15 minuti). Versa i cipollotti sopra gli asparagi grigliati. Servi in tavola.

Per chiudere in dolcezza: biscotti alle mandorle, matcha green tea e cioccolato fondente

√ La lista della spesa per 4 persone: 250 gr di mandorle con la pelle, 2 uova piccole, 1 limone, 130 gr di zucchero, 3 cucchiaini di matcha green tea (polvere), 80 gr di cioccolato 90%, 2 cucchiai di olio extravergine, farina qualità bio.

√ La preparazione: preriscalda il forno a 180° C. Trita le mandorle con il mixer fino a ottenere una farina sottile. Mettile in una terrina capiente, aggiungi nell’ordine: zucchero, green tea, buccia grattugiata di un limone, uova e 2 cucchiai d’olio. Mescola con cura. Unisci il cioccolato, dopo averlo sbriciolato con la mezzaluna. Lavora per bene l’impasto.

Per dare forma ai biscotti, usa un cilindro con un diametro di circa 6 cm. Inforna per 15 minuti.

3- CENA CON I COLLEGHI DI LUI

Sì, quelli di cui senti (s)parlare spesso. Prima o poi, arriva il momento di averli alla tua tavola. Se vuoi superare la prova della perfetta padrona di casa, la ricetta vincente prevede: semplicità che esalta la qualità dei prodotti nelle portate.

Se vuoi iniziare bene: bruschette con funghi porcini e patate

√ La lista della spesa per 4 persone (8 bruschette): 40 gr di funghi porcini essiccati, 400 gr patate, 3 spicchi d’aglio, 1⁄3 bicchiere di vino bianco, olio extravergine d’oliva, 20 gr di prezzemolo, sale fino e pepe nero macinato.

√ La preparazione: sminuzza i funghi secchi e lasciali in acqua tiepida per 20 minuti.

Passa alle patate: lavale, pelale e grattugiale a scaglie grosse. Poi, cuocile in una padella antiaderente con olio extravergine d’oliva: ci vogliono circa 15 minuti per regalare loro un’invitante doratura. Ricordati di mescolarle spesso. Restano compatte? Poco male.

In un secondo tegame, soffriggi l’aglio, aggiungi i funghi; dopo 2 minuti scarsi, sfuma con del vino bianco e cuoci per altri 10. Aggiusta di sale. Unisci le patate e il prezzemolo che hai tritato. Amalgama il tutto e adagialo sulle fette di pane tostato. Se necessario, procedi con un filo d’olio.

A seguire: pappardelle al radicchio rosso e tartufo

√ La lista della spesa per 4 persone: 350 gr di pappardelle di semola di grano duro trafilata al bronzo, 1 radicchio trevigiano, 1⁄3 bicchiere di vino rosso, 1 cipolla bianca, 1 tartufo bianco (anche nero funziona), olio extravergine d’oliva, olio aromatizzato al tartufo, 2 rametti di timo, Parmigiano Reggiano grattugiato, sale fino, pepe nero macinato.

√ La preparazione: soffriggi in olio extravergine d’oliva e timo dei tocchetti di cipolla. Quando raggiungono la doratura, aggiungi il radicchio tagliato fine, sfuma con il vino rosso e cuoci per 5-8 minuti. Rimuovi i rametti di timo.

Procedi con la pasta. Una volta pronta, uniscila al radicchio. Condisci con dell’olio aromatizzato al tartufo e mescola con cura. Alla fine, una spolverata di lamelle di tartufo e di Parmigiano.

In alternativa (o in più): tagliata di filetto di manzo all’aceto balsamico invecchiato

√ La lista della spesa per 4 persone: 4 filetti da circa 200/230 gr ciascuno, olio extravergine d’oliva,

aceto balsamico di Modena invecchiato per almeno 10 anni, sale nero, pepe, 10 foglie di basilico,

insalata mista.

√ La preparazione: il giorno prima della cena preriscalda una griglia e cuoci la carne (5 minuti per parte o poco più, a seconda della cottura preferita. Adagiala su un tagliere e lasciala riposare per una manciata di minuti. Poi, tagliala a fettine sottili di circa mezzo centimetro. Condiscila generosamente con olio e aceto balsamico invecchiato. Lasciala coperta in frigo per almeno 12 ore. Rimuovila dal frigo 4 ore prima di impiattare. Servila tiepida, accompagnata da foglie di basilico tritate e insalati mista.

Per chiudere in dolcezza: salame dolce alle noci e zenzero

√ La lista della spesa per 4 persone: 125 gr di cacao amaro 100% in polvere, 250 gr di zucchero semolato, 200 gr di burro, 200 gr di noci sgusciate, 150 gr di biscotti Digestive, ½ cm di radice di zenzero grattugiata finissima.

√ La preparazione: trita noci e biscotti. In una terrina capiente mescola il cacao allo zucchero, aggiungi il burro sciolto a bagnomaria. Mescola con cura. Miscela il tutto con il resto degli ingredienti. Copri il composto con la pellicola e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trasferiscilo su un foglio di alluminio e lavoralo con le mani per dare una forma cilindrica. Avvolgi il dolce nella stagnola e mettilo in freezer. Tiralo fuori almeno un’ora prima di consumarlo.

4- CENA GOSSIP FRA AMICHE

L’atmosfera: un po’ Sex and the City e un po’ The Wedding Party. L’impostazione della serata: un po’ aperitivo lungo e un po’ cena a buffet. La cucina: un po’ messicana e un po’ thailandese, festaiola con un pizzico di piccante, tanto finger food e qualche dettaglio junk.

Se vuoi iniziare bene – parte I: tortilla chips con salsa rossa home made

√ La lista della spesa per 4 persone: 2 sacchetti di tortilla chips, 10 pomodori (tipo perino), 1 cipolla bianca, 30 gr di coriandolo tritato, 2 spicchi di aglio schiacciato, peperoncino in polvere, olio extravergina d’oliva, sale fino.

√ La preparazione: metti a lessare i pomodorini in un pentolino con un bicchiere d’acqua per 30 minuti circa, fino a che la buccia non si rompe. Fatto? Bene, ricordati di eliminare il liquido in eccesso passandoli in un colapasta, togliere la buccia rimasta e ottenere una vera passata.

In una padella procedi con il soffritto di cipolla e aglio fino a doratura; aggiungi la passata di pomodoro e il sale, porta a bollore e continua la cottura per 10 minuti a fuoco vivace per asciugare l’acqua in eccesso. Aggiungi peperoncino a piacere.

Una volta freddo, aggiungi il coriandolo; mescola e servi la salsa accompagnata dalle tortilla chips.

Se vuoi iniziare bene – parte II: chicken fingers

√ La lista della spesa per 4 persone: 300 gr di pollo tagliato a listarelle, il succo di 1 e ½ di limetta, 8 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 20 fettine sottili di speck, sale fino, salsa barbecue.

√ La preparazione: preferibilmente il giorno prima, metti i pezzi di pollo a marinare nel succo di limetta e olio extravergine.

In una padella di ferro ben calda scottali da entrambi i lati (un minuto circa per parte). Dopo, avvolgili in una fetta di speck e ripeti la cottura fino a doratura. Servili tiepidi, insieme alla salsa barbecue.

A seguire: tortillas di vitello all’ananas con guacamole e salsa bianca

√ La lista della spesa per 4 persone: 1,6 kg di lombatine di vitello disossate, 12 tortillas già pronte, il succo di 2 limette, 2 peperoni rossi tagliati a pezzi, 2 zucchine medie tagliate a rondelle, 2 cipolle rosse tagliate a spicchi, 3 spicchi di aglio schiacciati, 8-10 fette di ananas sciroppato tagliate a pezzetti, 2 bicchieri di succo d’ananas, 300 ml di brodo vegetale, 2 cucchiaini di paprika, 2 cucchiaini di cumino in polvere, 4 cucchiai di maizena sciolti in 8 cucchiai di acqua fredda, 30 gr di coriandolo tritato, olio extravergine d’oliva, sale fino, pepe nero macinato. Per il guacamole: 1 avocado grande e maturo, 10 pomodorini datterini tagliati a quadratini, 5 cucchiai di olio estravergine d’oliva, 2 cucchiaini di miele, 30 gr di coriandolo tritato, la buccia grattugiata di 1 limetta, sale fino e pepe nero macinato.

Per la salsa bianca: 300 gr di panna acida (o yogurt greco), 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale fino, pepe nero macinato.

√ La preparazione: preferibilmente la sera prima, metti a marinare la lombatina di vitello tagliata a listarelle nel succo di limetta + 5 cucchiai di olio.

In una padella capiente soffriggi in abbondante olio per 5 minuti: cipolle, aglio, zucchine, peperoni. Aggiungi poco alla volta il succo d’ananas e mescola, poi la paprika e il cumino. Continua a mescolare, continua a cuocere per 5 minuti.

È tempo di unire la carne, l’ananas e il brodo caldo: porta a bollore e cuoci a fuoco medio per circa 10 minuti.

A questo punto, versa la maizena per addensare il sugo. Aggiusta di sale. Non dimenticare il coriandolo tritato e il pepe nero poco prima di servire.

Passa al guacamole: sbuccia l’avocado, ottieni la polpa schiacciandolo con la forchetta, aggiungi il succo di limetta e l’olio. Hai ottenuto una purea morbida e leggermente granulosa? Allora, aggiungi il miele, la buccia di una limetta, i pomodorini e mescola per bene. Aggiusta di sale. Unisci il coriandolo in superficie e una manciata di pepe nero. A parte, prepara anche la salsa bianca versando la panna acida in una scodella ed emulsionandola con l’olio. Sale e pepe nero. Mescola bene il tutto. Servilo accanto al guacamole e alle tortillas scaldate per qualche secondo in un tegame antiaderente.

Per finire in dolcezza: dischi al cocco con composta di pere

√ La lista della spesa per 4 persone: 160 gr di riso glutinoso (lasciato riposare per tre ore in acqua fredda), 240 ml di latte di cocco, 2 cucchiai di zucchero di canna.

Per il ripieno: 4 pere Abate tagliate a dadini, 300 ml di latte di cocco, 4 cucchiai di zucchero semolato, 6 cucchiai di acqua di rose, 1 limetta spremuta, 3 cucchiai di radice di citronella fresca (o 4 cucchiai di radice secca), 10 gr di burro.

√ La preparazione: porta a ebollizione il latte di cocco e lo zucchero di canna; aggiungi il riso glutinoso, riporta a bollore, poi riduci la fiamma e cuoci per 15 minuti (facendo molto attenzione a non bruciarlo). Lascialo raffreddare. Crea con le tue mani 4 dischi concentrici di 1 cm di altezza; adagiali in altrettanti piatti separati, pronti per essere farciti.

Taglia la citronella a rondelle molto sottili perpendicolari alla lunghezza. In una padella a basso fondo mettile a soffriggere insieme alle pere e al burro. Dopo 5 minuti, unisci il latte di cocco a filo, lo zucchero, il succo di limetta, e porta tutto a ebollizione. Aggiungi l’acqua di rose e cuoci a fuoco vivace per 15-20 minuti circa, fino a che il composto diventa asciutto e morbido.

Farcisci la superficie dei dischi con uno strato. Servi a temperatura ambiente.