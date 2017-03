Buon compleanno Glamour! Abbiamo festeggiato i 25 anni con un evento speciale

Ieri sera a Milano Glamour ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con un evento unico. Un cocktail per inaugurare la mostra dedicata ai pezzi originali e iconici degli anni ’90, riedizioni attuali, rappresentazioni audiovisive dei trends di ieri e oggi più che mai attuali che sarà aperta al pubblico oggi sabato 18 e domani domenica 19 marzo allo Spazio Bergognone, in via Bergognone 26 dalle 10:00 dalle 20. Ma non solo: sono state inaugurate le Glamour Wonder Rooms: stanze pensate come delle escape rooms in cui i giocatori hanno 30 minuti di tempo per risolvere quesiti e enigmi legati agli anni Novanta e trovare la chiave per uscire. Tema? La moda, la bellezza, lo spettacolo. Quiz da risolvere entro 30 minuti in cui si sono cimentati anche gli ospiti presenti alla serata. Tra questi: Nadège du Bospertus, Gaia Amaral, Linda Tol, Brina Knaus, Marica Pellegrinelli e molti altre personalità che trovate in questa gallery.

Scopritela tutta e passate a trovarci in Via Bergognone 26 a Milano oggi e domani.

Se non vi siete iscritti per partecipare alle Glamour Wonder Rooms, potere sempre sperimentarne una nella Nuova Volkswagen up!, ma anche scegliere il vostro motto firmato Alcantara, godervi i video esclusivi di Yves Saint Laurent Beauty, Vogue Eyewear e Tempo, farvi un selfie con i gioielli di Bijou Brigitte e sorseggiare dello champagne Pommery. E molto, molto altro. Vi aspettiamo!