Tormentoni stranieri anni ’90: quanto ne sai?

Otto domande per saggiare la tua conoscenza musicale dei tormentoni anni ’90. Sei pronta? Fai il quiz sotto e, se ti sei divertita, ricorda che il 18 e 19 marzo, a Milano, potrai riascoltare tutte le hit di quegli anni. Dove? Ma al compleanno di Glamour naturalmente! Per il suo 25esimo anniversario, ha organizzato un weekend ricco di sorprese. Il tema? Gli anni ’90. Impossibile mancare. Qui, i dettagli.

Alcune di queste canzoni vi ricordano il primo bacio, magari su un lettino in riva al mare. Altre, calde notti in discoteca con le amiche. Altre ancora, i concerti sui quali si cominciava a fantasticare due mesi prima. Poi ci sono quelle sulle cui note avete pianto le vostre lacrime di ragazzine appena piantate dal bello della spiaggia. E, infine, immancabili, le tracce di cui non solo sapevate a memoria il testo, ma pure le mosse della coreografia del video. Poveri genitori: quante volte li avete obbligati a guardarvi mentre mimavate il balletto? Stiamo parlando delle hit che hanno fatto da colonna sonora degli anni ’90. Ripassiamo insieme le strofe più celebri, una per anno. Poi, riascoltiamole tutte. E se parte la lacrimuccia, pazienza. Tenete a mente il motto di Leopardi: “Il passato, a ricordarsene, è più bello del presente, come il futuro a immaginarlo”.

1)

When all else fails and you long to be

Something better than you are today

I know a place where you can get away

It’s called a dance floor, and here’s what it’s for.

Tradotto: Quando tutto il resto va male e tu vorresti essere qualcosa di meglio di ciò che sei oggi, conosco un posto dove ti puoi distrarre. È chiamato pista da ballo: serve a questo.

Da: Vogue, Madonna (1990)

2)

Now I believe in miracles

and a miracle has happened tonight.

Tradotto: Ora credo nei miracoli. E un miracolo è appena accaduto stasera.

Da: Black or White, Michael Jackson (1991)

3)

Rhythym is a dancer,

it’s a soul’s companion,

you can feel it everywhere.

Tradotto: Il ritmo è un ballerino, è un compagno dell’anima. Puoi sentirlo ovunque.

Da: Rhythm is a Dancer, Snap (1992)

4)

Baby don’t hurt me, don’t hurt me. No more.

Tradotto: Amore non farmi male, non farmi male. Non più.

Da: What is Love?, Haddaway (1993)

5)

I’ll be there till the stars don’t shine

till the heavens burst and

the words don’t rhyme.

Tradotto: Io ci sarò finché le stelle non smettono di brillare, finché il paradiso non esplode, e le parole smettono di rimare.

Da: Always, John Bon Jovi (1994)

6)

I don’t believe that anybody

feels the way I do, about you now.

Tradotto: Non credo che nessuno provi per te quello che provo io in questo momento.

Da: Wonderwall, Oasis (1995)

7)

I’m wasting my time

I got nothing to do

I’m hanging around

I’m waiting for you.

Tradotto: Sto sprecando il mio tempo, non ho niente da fare, giro a vuoto, sto aspettando te.

Da: Lemon Tree, Fool’s Garden (1996)

8)

Am I original? (Yeah)

Am I the only one? (Yeah)

Am I sexual? (Yeah).

Tradotto: Sono originale? Sì. Sono unico? Sì. Sono sensuale? Sì.

Da: Everybody (Backstreet’s Back), Backstreet Boys (1997)

9)

My loneliness is killing me (and I)

I must confess, I still believe (still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign.

Tradotto: La mia solitudine mi sta uccidendo. E devo confessare che ci credo ancora. Quando non sono con te perdo la testa. Dammi un segnale.

Da: Baby One More Time, Britney Spears (1998)

10)

Close your eyes and I’ll kiss you ’cause

with the bird I’ll share …

With the bird I’ll share

this lonely view.

Tradotto: Chiudi gli occhi e ti bacerò perché con gli uccelli condivido questa vista solitaria.

Da: Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers (1999)