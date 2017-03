10 messaggi di una campagna vera e dirompente: è Forever Chuck

Un collage visivo onirico e visionario per raccontare le sneakers più iconiche di sempre.

È l’ultimo, graffiante e innovativo spot di Converse, realizzato dal film-maker di culto Karim Huu Do. Era da un po’ che non si vedevano tanti talenti tutti insieme. I protagonisti di questo minivideo sono infatti i volti della young generation internazionale di attori, cantanti e performer multisfaccettati: da Millie Bobby Brown (attrice della serie Stranger Things) al collettivo hip hop Last Night in Paris, passando per la modella Winnie Harlow fino al rapper coreano Keith Ape.

Ai piedi ci sono loro, le mitiche Chuck Taylor, nate quasi un secolo fa e ancora sinonimo di stile cool e anticonformista. Un classico capace di reinventarsi continuamente creando un nuovo codice visivo. Lo scopo di questa campagna innovativa? Ridefinire e rendere proprio il concetto di stile attraverso dieci messaggi fuori dagli schemi raccontati proprio dalle star del corto.

Ve li raccontiamo qui, uno per uno: sono esortazioni, motti, obiettivi. E vi chiediamo: quanto siete “Chuck Taylorizzati” da uno a dieci?

1. Rifiutate la comodità e uscite dalla vostra comfort zone.

2. Lavorate per voi stessi, scegliete sempre l’autonomia.

3. Seguite i vostri sogni.

3. Create mistero.

4. Fate domande, stimolate risposte e poi fate altre domande.

5. Diventate la vostra icona di stile.

6. Cambiate il mondo.

7. Trovate la “vostra” strada. Sarà sempre la migliore.

8. Siate unici, originali, diversi.

9. Scrivete le vostre regole.

10. Non abbiate mai (e dico mai) paura.