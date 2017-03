Serie animate e classici Disney degli anni Novanta: quanto ne sai?

Tutto è pronto per la festa di compleanno di Glamour. 25 candeline; 3 Wonder Rooms sul modello del gioco dal vivo più in voga del momento: le Escape Rooms; 1 temporary exhibition con il meglio delle mode, dei volti, degli stili degli anni Novanta aperta al pubblico. Segna in agenda (se non l’hai già fatto): sabato 18 marzo e domenica 19, dalle 10 alle 20, Spazio Bergognone, via Bergognone 26, Milano. Maggiori informazioni sul sito: www.glamour.it/partner/25anni.

E tu sei pronta? Sei pronta a rispondere agli indovinelli dedicati a quel decennio, risolvere gli enigmi, sbloccare i lucchetti e trovare la chiave per uscire dalle Wonder Rooms? Ecco spiegato il motivo per cui, da settimane, ti stiamo “tempestando” di quiz sui Nineties. L’ultimo è qui sotto. Tema: sitcom animate e cartoons. Obiettivo: prepararti al meglio alla gaming experience che ti aspetta.

La cofana ad alveare color blue elettrico di Marge e l’esclamazione «D’ho!» del marito Homer Simpson. Il sarcasmo urticante dell’adolescente Daria Morgendorffer e le goccioline da figuraccia di Sailor Moon. Senza dimenticare, i capolavori animati della Disney: Aladdin, Il re leone, Pocahontas, Il gobbo di Notre Dame e, il più attuale, La bella e la bestia. I Novanta non ci hanno regalato solo le boyband con i capelli ingellati, le trecce e i look da scolaretta di Britney Spears, gli amori liceali a Beverly Hills e il Tamagotchi come tech friend. Quel decennio è ricco di sitcom animate e cartoon che hanno lasciato il segno. Anzi, che si sono guadagnati un posto d’onore nella storia della televisione, conquistando anche i critici più critici.

Ecco perché ci siamo divertite a raccogliere qui, per alcuni dei nostri preferiti, la battuta da sfoggiare con i cultori della materia e fare sempre bella figura.

- I SIMPSON

Homer: «Le tre massime per andare avanti nella vita. Numero 1: “Mi raccomando coprimi!”. Numero 2: “Mitico! Ottima idea capo”. E infine: “Era già così quando sono arrivato io!”».

In alternativa

Homer: «Tentare è il primo passo verso il fallimento».

- DARIA

Daria: «Il mondo è la mia ostrica, ma non riesco a capire come aprirla».

In alternativa

Jane: «Mi piace avere poca stima di me, mi fa sentire una donna speciale».

- BEAVIS & BUTT-HEAD

Butt-head: «Beavis, sei proprio un pirla».

In alternativa

Beavis: «Hey Butt-head, ma cosa faceva la gente prima che inventassero la tv?».

Butt-head: «Quanto sei stupido Beavis! La tv c’è sempre stata, è che ora ci sono più canali!».

- LA BELLA E LA BESTIA

Mrs. Bric: «Sono amici e poi, uno dice un noi, tutto cambia già».

In alternativa

Gaston: «Sei innamorato di lei, Bestia? Pensavi davvero che avrebbe voluto te quando poteva avere uno come me?».

- ALADDIN

Genio della lampada: «Hey scendiletto, qua la nappa!».

In alternativa

Genio della lampada: «[…] non posso aiutarti, lavoro con il signor psicopatico adesso!».

- IL RE LEONE

Mufasa: «Siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita».

In alternativa

Timon: «Pumbaa, è proprio nero».

Pumbaa: «A me sembra marrone chiaro».

Simba: «No, no, intendevo depresso!».

- POCAHONTAS

John Smith: «Preferisco morire domani, che vivere 100 anni senza conoscerti».

In alternativa

Kekata: «Conosci Pocahontas. Ha lo spirito di sua madre. Va dove la porta il vento».

- IL GOBBO DI NOTRE DAME

Clopin: «[…] e Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa “formato a metà”: Quasimodo!».

In alternativa:

Quasimodo: «Nessuno vuole restare confinato quassù per sempre».

- SAILOR MOON

Bunny (prima di trasformarsi in Sailor Moon): «Potere del Cristallo di Luna, vieni a me!».

In alternativa

Sailor Moon: «Il tuo mondo di ghiaccio rappresenta la fine della vita! Non ti permetterò di vincere!».

- PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Miki: «Se amare significa soffrire in questo modo, allora devo ancora imparare molto».

In alternativa

Meri: «Non sempre si può raccontare ciò che si prova».

Credito foto del quiz: www.spoilertv.com