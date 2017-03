Quanto ne sai dei tre film più sexy degli anni ’90?

In Point Break, il difficile è stabilire se sia più sexy il poliziotto (Keanu Reeves) o il surfista-rapinatore (Patrick Swayze). In Matrix, Keanu ha gioco facile: con tutto rispetto, né Morpheus né il cattivissimo Agente Smith sono un granché. In Basic Instinct la domanda è un’altra: perché Sharon Stone si ostina a uccidere un rompighiaccio quando, per far fuori i suoi maschietti, basterebbe un accavallamento di gambe che ferma il battito cardiaco?

È forse anche grazie al sex appeal dei protagonisti, se questi tre film hanno fatto sognare generazioni: dopo aver visto Point Break, volevamo tutti provare surf e paracadutismo (qualcuno anche le rapine in banca, ma questo non è onorevole). Quando è uscito Basic Instinct tra i banchi di scuola e persino negli uffici spopolavano i sondaggi, di altissimo livello peraltro, stile: “Ma secondo voi, Rosa indossa le mutande? E Michela?”. Poi è arrivato Matrix e, boom, siamo diventati tutti nerd: di colpo ci interessavano argomenti come realtà virtuale o coding. Di colpo, chiunque avesse un computer, ha cambiato salvaschermo: basta foto di viaggi o di figli, benvenuto sfondo nero con caratteri verdi in sovrimpressione. Eppure…

Eppure nessuno di questi tre film ha vinto un Oscar. Nel ’92, l’Academy Award è andato a Il silenzio degli innocenti, nel ’93 a Gli spietati, nel 2000 ad American beauty. Capolavori eh, per carità. Ma non sempre i più premiati e i più amati coincidono. Vale per i film, vale per le star: basti pensare che né Steve McQueen né John Malkovich e nemmeno Johnny Depp hanno mai stretto in mano la statuetta. Rimangono pur sempre miti. Rimangono pur sempre indimenticabili. Esattamente come Point Break, Matrix e Basic Instinct, dei quali, scommettiamo, conosci le battute a memoria. O no? Mettiti alla prova facendo il quiz sopra. Poi, prendi l’agenda e segna il 18 e 19 marzo: Glamour compie 25 e li festeggia con una mostra e un’attività speciale dedicate ai favolosi Nineties. Siete tutti invitati, ci vediamo qui.